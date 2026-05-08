Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller

Спрос на Steam Controller оказался настолько высоким, что Valve распродала первую партию игрового манипулятора менее чем за час. Ситуацией, разумеется, воспользовались перекупщики, взвинтившие цены на новинку до семикратных значений при рекомендованной цене $99. Valve пообещала новые поставки, заявив, что спрос на контроллер оказался неожиданно высоким. Теперь компания сообщила, что в процессе заказа Steam Controller произойдут изменения, чтобы справиться с высоким спросом и ограниченным предложением.

В 20:00 по московскому времени 8 мая Valve позволит пользователям оформить резервирование Steam Controller на странице магазина, что даст потенциальным покупателям возможность занять место в очереди. Когда контроллер снова появится в наличии, Valve будет рассылать пользователям электронные письма в порядке очереди бронирования. У покупателей будет 72 часа с момента получения электронного письма для подтверждения заказа и завершения покупки через Steam.

Примечательно, что Valve ограничивает резервирование одним контроллером на учётную запись, поэтому те, кто уже приобрёл Steam Controller, не смогут оформить резервирование до дальнейшего уведомления. Также Valve добавила дополнительные условия для учётных записей, чтобы предотвратить спекуляции. Для оформления заказа необходимо иметь действующую учётную запись Steam (без блокировок), с которой были совершены покупки до 27 апреля 2026 года.

Пополнение запасов будет варьироваться в зависимости от региона. Valve начнёт выполнять заказы по бронированиям на следующей неделе в США и Канаде, а в Великобритании, ЕС и Австралии — в последующие недели.

Теги: steam controller, контроллер, геймпад, valve
