Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз

Valve распродала новый контроллер Steam Controller за $99 менее чем за полчаса после начала продаж 4 мая. Покупатели жалуются на сбои при оформлении заказов и призывают компанию наладить работу сайта до выхода Steam Machine и Steam Frame, а перекупщики уже выставили устройство на eBay по ценам до $700.

Ажиотажный спрос на контроллер привёл к тому, что часть покупателей не смогла завершить оформление заказа. Сайт Valve предупреждал: «Произошла ошибка при инициализации или обновлении транзакции. Подождите минуту и попробуйте снова или обратитесь в службу поддержки». Покупателям приходилось раз за разом проходить через все шаги оформления, прежде чем заказ наконец подтверждался. «Буквально ровно 30 кликов — и сработало. Это что, новый вид DRM, Steam?» — написал один из покупателей.

Другим повезло меньше: запасы контроллера закончились примерно через 30 минут после старта. Перекупщики на eBay уже зарабатывают на дефиците, выставляя контроллер по ценам от $250 до $700 при розничной стоимости $99. Однако контроллер снова появился на сайте у части пользователей, которым удалось увидеть товар примерно через час и 50 минут после начала продаж, но при попытке оформить покупку Valve сообщила: «Заказ не может быть выполнен, поскольку один или несколько товаров в вашей корзине сейчас отсутствуют на складе. Попробуйте позже».

Тем не менее заинтересованным покупателям стоит следить за страницей заказа Valve, где теперь указан срок доставки от шести до десяти рабочих дней. Проблемы с оформлением заказов подталкивают геймеров требовать у Valve исправить систему продаж. Особую тревогу у них вызывает предстоящий выход Steam Machine и Steam Frame, релиз которых и без того задерживается из-за нехватки памяти.