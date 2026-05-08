В ChatGPT появился «доверенный контакт» — его уведомят, если пользователь захочет навредить себе

Совершеннолетние пользователи ChatGPT теперь могут назначить в настройках своей учётной записи на платформе «доверенный контакт» — лицо, с которым OpenAI свяжется в экстренной ситуации, связанной с психическим здоровьем или безопасностью. Сервис отправит уведомление, если пользователь будет обсуждать с искусственным интеллектом такие вопросы как членовредительство или самоубийство.

«В основе функции „Доверенный контакт“ лежит простая, проверенная экспертами предпосылка: когда кто-то находится в кризисной ситуации, существенное значение может иметь связь с тем, кого он знает и кому доверяет. Она предлагает дополнительный уровень поддержки наряду с местными линиями помощи, уже доступными в ChatGPT», — рассказали в OpenAI.

Подключать «Доверенный контакт» не обязательно. Включить её может любой взрослый пользователь ChatGPT, добавив контактные данные любого другого совершеннолетнего (от 18 лет во всём мире и от 19 лет в Южной Корее) человека в настройках своей учётной записи. Доверенный контакт в течение недели после получения запроса должен принять приглашение. Отредактировать или удалить доверенный контакт пользователь может в любое время, как и само доверенное лицо может отказаться от этого статуса.

Содержание уведомления будет «намеренно ограничено», уточнили в OpenAI — фрагментов переписки с ИИ доверенный контакт не получит. Если системы ChatGPT обнаружат, что пользователь говорит о причинении себе вреда, платформа посоветует ему обратиться к своему доверенному лицу и сообщит ему, что это лицо может получить уведомление. Далее инцидент изучит «небольшая группа специально обученных людей», и ChatGPT отправит доверенному контакту короткое электронное письмо, текстовое сообщение или уведомление в приложении ChatGPT, если таковое установлено — и предупредит его, что переписка указывает на серьёзные проблемы с безопасностью.