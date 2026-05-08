Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос

Xiaomi объявила о выходе открытой модели искусственного интеллекта OmniVoice, предназначенной для преобразования текста в речь — помимо речевого синтеза на нескольких сотнях языков, она поддерживает клонирование голоса и настраиваемую генерацию речи.

OmniVoice, по словам разработчика, демонстрирует высокие показатели в китайском и английском языках, выступая конкурентом существующих коммерческих систем и превосходя их в ряде задач. Одним из главных преимуществ модели является поддержка языков даже с ограниченными ресурсами — она генерирует речь «почти на любом языке», даже если для него был доступен лишь небольшой объём обучающих данных. Кроме того, отметили в Xiaomi, это первая в отрасли модель для клонирования голоса с охватом нескольких сотен языков.

По результатам многоязычного тестирования OmniVoice превзошла несколько коммерческих систем на 24 языках по сходству и разборчивости речи — даже при обучении на открытых наборах данных. При тестировании на 102 языках разборчивость речи OmniVoice была близка к человеческой, а в некоторых случаях и превосходила её. Высокое качество на выходе удалось обеспечить даже в тех случаях, когда по какому-либо языку было менее 10 часов обучающих данных.

По сравнению с современными системами синтеза речи OmniVoice отличает гораздо более простая архитектура: вместо подключения нескольких модулей и этапов прогнозирования здесь развёрнута единая двунаправленная сеть типа трансформер для прямого преобразования текста в речь. Не нужно отдельно моделировать текст, подключать сложные гибридные структуры и многоуровневые системы прогнозирования токенов. Упрощённая архитектура означает высокую скорость работы модели — всего за один день её можно обучить на 100 000 часов данных; а при инференсе (запуске) она работает на величину до 40 раз быстрее реального времени с использованием ИИ-фреймворка PyTorch, то есть относительно просто развёртывается в потребительских приложениях и сервисах.

Высокую производительность OmniVoice, рассказали в Xiaomi, обеспечили при помощи двух решений. Во-первых, при обучении модели применили «метод случайного скрытия акустических кодов», что увеличило эффективность обучения и расширило общие возможности модели. Во-вторых, на этапе предварительного обучения к ней подключили большую языковую модель — она помогла повысить точность произношения и разборчивость речи.

OmniVoice предлагает несколько практических функций. Модель может сгенерировать голос по описанным пользователем свойствам — учесть возраст, пол, высоту тона, акцент, диалект и стиль речи; без необходимости в эталоне можно генерировать шёпот и другие особые стили речи. Она также умеет удалять из образца шумы и извлекать чёткие характеристики голоса, чтобы копировать его даже тогда, когда исходный аудиофайл записывался в далёких от идеальных условиях. Есть также средства управления интонацией, генерируются вздохи и взрывы смеха, что делает производимую речь более естественной. Наконец, можно вручную корректировать сложные аспекты произношения, например, многозвучные китайские иероглифы или англоязычные имена собственные.

