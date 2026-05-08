Twitch ужесточит борьбу с накрутками просмотров

Стриминговая платформа Twitch предупредила авторов о намерении вплотную заняться решением проблемы накруток просмотров. Компания примет новые меры для борьбы со стримерами, уличёнными в искусственном завышении статистики, сообщил её гендиректор Дэн Клэнси (Dan Clancy).

«С сегодняшнего для вводим новый тип обеспечительных мер, которые планируем развернуть в ближайшие недели. Каналам, которые постоянно используют искусственное завышение количества просмотров, будем устанавливать ограничение на число одновременных просмотров на фиксированный период времени во всех разделах Twitch», — заявил он и добавил, что ограничения будут основываться на «исторических данных о трафике этого автора, не использовавшего искусственное завышение количества просмотров». При повторных нарушениях срок действия ограничений будет увеличиваться.

Это одна из наиболее активных мер, на которую решилась администрация платформы для решения указанной проблемы. Она не намерена раскрывать, как именно собирается выявлять недобросовестных стримеров. «Эффективная борьба с ботами для накрутки просмотров — задача непростая. По мере того, как мы обновляем алгоритмы обнаружения в реальном времени, компании, которые занимаются ботами для накрутки просмотров, быстро реагируют обновлениями, чтобы избежать обнаружения», — пояснил господин Клэнси.

Это не первая попытка Twitch бороться с ботами для накрутки просмотров: в 2021 году она удалила 7,5 млн бот-аккаунтов. Пользователи соцсетей уже вызвали опасения, что из-за новой политики малоизвестные стримеры смогут подвергаться злонамеренным атакам ботов в угоду недобросовестных конкурентов. Возникнут и вопросы о том, как платформа будет отличать накрутки от естественных всплесков активности.