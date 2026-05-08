«У меня есть версия для Steam, но я куплю и эту»: мрачный экшен Hell is Us выйдет на Nintendo Switch 2

Разработчики из канадской студии Rogue Factor заявили, что их мрачный приключенческий экшен Hell is Us выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 2. Анонс состоялся в рамках тематической презентации Nacon Connect, а сам релиз намечен на 24 сентября.

Источник изображений: Nacon

Hell is Us переносит игроков в неспокойный мир, терзаемый гражданской войной и последствиями загадочной катастрофы. Масштабный катаклизм породил жутких тварей, одолеть которых нельзя никаким современным оружием. Зато у главного героя есть дрон и меч из другой эпохи, с помощью которых и придётся давать отпор жутким существам.

Ключевая особенность геймплея Hell is Us заключается в уникальной системе исследования мира и правил, по которым он работает. Никакой карты, никакого компаса, даже подсказок нет — полагаться придётся только на собственное чутьё. «Ваши открытия — только ваши», — подчёркивают авторы.

Первоначально Hell is Us поступила в продажу 4 сентября 2025 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Проект был тепло принят публикой (рейтинг 79 % на агрегаторе OpenCritic), и в комментариях под свежим трейлером пользователи рады расширению его платформенной географии. «Потрясающе, у меня есть версия для Steam, но я куплю и эту», — написал AmeKiyaru.

В своей рецензии для 3DNews Алексей Лихачёв поставил проекту 8,0/10, подытожив: «Смелый и по большей части удачный эксперимент».

Теги: nacon connect, rogue factor, hell is us, nacon, приключенческий экшен
