Сегодня 21 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры H Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецен...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия

 
Если вам надоело, что современные экшены водят игрока за ручку, а соулслайки с их оживающими врагами давно сидят в печёнках, Hell is Us станет глотком свежего воздуха. Не идеальный, но смелый и увлекательный эксперимент, который надолго запомнится — чем и почему, расскажем в этом материале
⇣ Содержание
Жанр Экшен
Издатель Nacon
Разработчик Rogue Factor
Минимальные требования Процессор Intel Core i7-7700K 4,2 ГГц / AMD Ryzen 3 3300X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT, 30 Гбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-11700K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 5 7600 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 11 или 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT
Дата выхода 4 сентября 2025 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S
Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Когда видишь очередную игру с гнетущей атмосферой и героем, который размахивает большим мечом, сразу думаешь, что перед тобой соулслайк. Хотя Hell is Us идеально подходит под это описание, зубодробительных боссов и постоянно воскресающих врагов в ней нет. Как нет и списка квестов, карты, подсказок, маркеров и указателей. Зато есть большой вымышленный регион Хадея с богатейшей предысторией и продолжающейся гражданской войной, а время от времени встречаются головоломки в духе Myst и других классических квестов. Звучит как странный винегрет? Ну да, Hell is Us им и является — а потому игра оказалась одним из самых интересных релизов года.

#Вернулся не вовремя

Реми вновь оказался в Хадее, откуда его вывезли в пятилетнем возрасте. Теперь же герой вернулся, чтобы найти родителей, о которых он практически ничего не помнит. А в Хадее тем временем уже два года бушует гражданская война между двумя религиозными направлениями — консерваторами паломистами и прогрессивными сабинианцами. Почему-то даже бумажную карту Реми с собой не взял, так что путешествовать придётся вслепую — хорошо хоть брошенный БТР мы находим, благодаря которому можно телепортироваться между районами Хадеи.

Дрон активно используешь в бою — либо отвлекаешь с его помощью демонов, либо выполняешь мощные приёмы

Дрон активно используешь в бою — либо отвлекаешь с его помощью демонов, либо выполняешь мощные приёмы

Война на каждом углу оставила трупы, полуразрушенные здания, сгоревшие автомобили и поваленные деревья — а ещё повсюду снуют странные демоны, которых не берут обычные пули. Пистолет, который взял с собой Реми, оказывается не нужен, а вот специальное оружие ближнего боя пригодится — одно из них мы забираем у погибшего охотника на демонов. В результате поиск родителей оказывается далеко не единственной задачей — есть дела куда масштабнее, в том числе понимание того, что на самом деле представляет собой Хадея. И почему ненависть к сабинианцам была у местных испокон веков — даже на древних табличках, которые мы переводим с помощью дрона, говорится о «сабинианском сброде», который нужно «сбрасывать в ямы».

Изучение мира Hell is Us увлекает вплоть до финала — это прописанная до мелочей вселенная, раскрывающаяся с каждой минутой. Со многими персонажами можно не только поговорить на темы, нужные для продвижения по сюжету, но и обсудить воюющие стороны и расспросить о миротворцах (в их способность что-то изменить почти никто не верит). Ближе к середине первого акта появляется возможность изучать артефакты, найденные в процессе исследования мира, и там подробностей ещё больше — всякие исторические справки, описания событий давно минувших лет и любопытные изобретения. Основной сюжет о Реми получился не самым интересным (в том числе из-за скучноватого протагониста и скомканной концовки), но все повествовательные элементы вокруг него хочется только хвалить.

Не все персонажи такие разговорчивые, но болтливых достаточно много

Не все персонажи такие разговорчивые, но болтливых достаточно много

Внимательно читать диалоги нужно не только ради подробностей о Хадее и её жителях, но и для понимания того, что делать дальше. Об отсутствии привычных квестов и маркеров сообщают в самом начале — это одна из тех игр, во время прохождения которых желательно как можно больше записывать на отдельном листочке. Вы можете повстречать в подвале заброшенного дома раненого солдата, который как бы невзначай упоминает, что ему хотелось бы связаться с кем-то по рации. Или найдёте посреди камней парня, оставившего семью ради поездки в другой район: он бы и рад к ней вернуться, вот только машину он нашёл, а ключи от неё — нет. Ничего из этого в дневник не записывается — нужно всё запоминать самостоятельно и при желании возвращаться к этим людям с нужными предметами.

Это справедливо для второстепенных задач (здесь их называют «благими делами»), хотя и с сюжетными ситуация ненамного проще. В планшетном компьютере протагониста есть так называемая схема улик — этакая «паутина», объединяющая персонажей, события, локации и важные для истории предметы. Их описания становятся всё объёмнее по мере продвижения по сюжету, а со временем массив данных так разрастается, что в схеме чёрт ногу сломит. Да и многое туда не заносится — например, расплывчатые указания направлений. Вам постоянно говорят, что следующая цель к западу отсюда, к востоку от такого-то дома, неподалёку от такой-то статуи — либо сразу идите туда, пока не забыли, либо записывайте.

Полезной информации в этих схемах очень много, но заносится в них не всё, что узнаёшь из диалогов

Полезной информации в этих схемах очень много, но заносится в них не всё, что узнаёшь из диалогов

#Не как у всех

Можно подумать, что отсутствие привычных для экшенов элементов интерфейса раздражает, но это не так. На фоне современных игр, в которых на экране всегда висит маркер, а интерактивные объекты покрашены белой или жёлтой краской, задумка создателей Hell is Us кажется оригинальной и даже смелой. Конечно, минусы у здешнего геймплея есть — например, игра явно не стала бы хуже, если бы персонаж хотя бы какие-то квесты нормально записывал в дневник, да и полное отсутствие карты кажется искусственным усложнением. Плюс делать большие перерывы в случае с такой игрой опасно — желательно выделить часов 25 на прохождение кампании за относительно короткий срок, а также завершить все второстепенные задачи, не откладывая это в долгий ящик.

В то же время локации не настолько огромны, чтобы в них было легко заблудиться или пропустить что-то очень важное. Всегда примерно помнишь, где ты уже был, а какое место ещё не исследовал. И бегать из одного угла карты в другой, заглядывая под каждый камень, не наскучивает, поскольку игра постоянно награждает за любопытство. То найдешь очередной артефакт, который изучишь по возвращении в БТР, то предмет экипировки подберёшь или полезный расходник, а иногда и вовсе на новое оружие можешь наткнуться. Все подобные объекты видны издалека — они выглядят как «блестяшки» разных цветов. Среди них есть в том числе жезлы — что-то вроде ключей (обычные ключи, конечно, в игре тоже есть), открывающих особые замки, за которыми скрывается ещё больше наград.

Не факт, что нужные для тех или иных замков жезлы находятся в тех же локациях

Не факт, что нужные для тех или иных замков жезлы находятся в тех же локациях

Некоторые предметы пригодятся для решения головоломок, и я не просто так упомянул Myst в начале статьи — здешние загадки очень похожи на те, которые встречались в старых квестах. Нужно то поворачивать обелиски, чтобы они показывали определённые символы, то составлять пароли из дат, имён и прочих данных, то собирать значки с изображениями разных животных, необходимые для открытия дверей. Каждая новая головоломка интереснее предыдущей — все они не очень сложные, но достаточно заковыристые, чтобы решения не были очевидны сразу же. И хотя идейно они кажутся устаревшими, в самой игре об этом не задумываешься — загадки настолько странно сочетаются с антуражем гражданской войны и гнетущей атмосферой, что по итогу не выделяются на фоне всего остального и здорово вписываются в окружение.

Уместно выглядит и боевая система, но именно с ней связаны основные проблемы Hell is Us. Плохой её не назовёшь, и несколько очень интересных идей у разработчиков было, но, к примеру, видов врагов смехотворно мало, из-за чего сюрпризы в «боёвке» быстро заканчиваются. На протяжении всей игры мы будем сражаться с вышеупомянутыми демонами — иногда с их обычными версиями, а иногда с так называемыми лимбическими созданиями. Это демоны, к которым присасываются дымки разных цветов. Пока дымки «живы», наносить урон противнику нельзя, так что первым делом побеждаешь их — а они могут трансформироваться в разные объекты, сильно бить по земле, стрелять несколькими снарядами подряд и так далее. Весело, но недостаточно разнообразно — в первые три часа увидишь все виды дымок и демонов, которые есть в игре, просто потом они становятся крепче и сильнее.

Дымки после победы над ними могут вернуться, если не удастся быстро добить демона

Дымки после победы над ними могут вернуться, если не удастся быстро добить демона

Драться нужно в ближнем бою — к подобранному в начале игры мечу добавляются топоры и разного рода древковое оружие. Геймплейно всё это напоминает соулслайк: вид от третьего лица, фокусировка на цели, перекаты, парирования, блок… Но есть и оригинальная идея — она связана с реализацией лечения. При сильном ранении можно восстановить здоровье аптечкой, но есть куда более эффективный метод — целительный импульс. Когда вы наносите урон противнику, через пару мгновений вокруг персонажа появляется кольцо, и нужно нажать на кнопку, чтобы преобразовать этот обруч в здоровье. Чем больше последовательных атак совершаешь, тем крупнее окажется бонус, а если пропустишь удар или нажмёшь не вовремя, то всё собьётся.

Таким образом, в драке с одним живучим демоном можно практически с нуля восстановить здоровье чуть ли не целиком, не используя никакие расходники. Это будет непросто — от нынешнего запаса здоровья зависит количество доступной выносливости, а она тратится не только на атаки и перекаты, но и на поглощение урона при блоке. И если блок пробьют, то и здоровье некоторые дымки снесут парой приёмов. Но и это не беда, ведь в Hell is Us враги не воскресают в случае гибели героя. Демоны, которых вы убили, остаются мёртвыми до тех пор, пока вы не телепортируетесь в другой регион и не вернётесь обратно. Так что умирать в пределах одного региона можно сколько угодно раз, возрождаясь на одной из многочисленных точек сохранения. Даже никакую валюту не заберут и не придётся возвращаться к своему трупу!

Одна половина из них наверняка заберёт наше здоровье, а другая — поможет восстановить

Одна половина из них наверняка заберёт наше здоровье, а другая — поможет восстановить

Вдобавок в игре есть возможность навсегда избавиться от демонов в том или ином регионе — для этого нужно уничтожить всех стражей временной петли (в первом акте получаешь отслеживающее их устройство), а затем с нужным предметом отправиться к большому чёрному куполу, где удастся разорвать петлю и очистить локацию от чудовищ. Но не всегда это получается сделать сразу же — то нужной призмы не будет, то не всех стражей удастся победить, потому что к некоторым из них не окажется доступа. В любом случае, такая опция есть, и это лишний повод возвращаться в старые локации, где всегда полно занятий помимо этого: ещё не найденные «собирашки», карты сокровищ, благие дела (некоторые со временем могут стать невыполнимыми — люди умирают или уходят) и так далее.

***

Hell is Us получилась необычной игрой, диковинкой, авторы которой взяли элементы из разных жанров и создали ни на что не похожий экшен. К immersive sim игру не отнесёшь, поскольку разных путей решения проблем в ней нет, но мир хочется исследовать досконально — и он всегда за это награждает. Соулслайком проект тоже трудно назвать: воскресающих врагов и крепких боссов тут нет, но мрачная атмосфера и акцент на ближнем бое вызывают соответствующие ассоциации. Ну а отсутствие карты, квестов и маркеров — и вовсе странное решение в наши дни, но здесь это всё кажется уместным. Хотя, на мой взгляд, разработчики всё же немного переборщили с ограничениями. Не всё получилось идеально, но если Hell is Us станет началом новой серии, сиквел с исправленными недочётами первой части легко может оказаться блистательным.

Достоинства:

  • вымышленный мир с очень богатой предысторией, каждую деталь которой интересно узнавать из разных источников;
  • отсутствие карты и маркеров — смелая в наши дни идея, и здесь она реализована по большей части удачно;
  • добротные головоломки в духе старых квестов, на удивление хорошо вписавшиеся в антураж;
  • лечение ударами во время боя — отличная механика, которую теперь хочется видеть в других играх.

Недостатки:

  • мало видов противников, из-за чего сражения быстро становятся однообразными;
  • скучный главный герой и скомканный финал его истории;
  • порой кажется, что ограничений слишком много — трекер благих дел или схематичная карта не сильно испортили бы задумку разработчиков.

Графика

Мрачная и гнетущая атмосфера безнадёги — какую локацию ни возьми, везде видны следы затянувшейся гражданской войны. Но красивые виды тоже есть.

Звук

Жуткий саундтрек здорово дополняет атмосферу, а персонажи отлично озвучены.

Одиночная игра

Можно бегать по сюжетным заданиям, но делать это сложно — постоянно отвлекаешься на «блестяшки» и всякие переулки, где ждут персонажи со своими пожеланиями или коллекционные предметы.

Оценочное время прохождения

От 25 до 30 часов на сюжет и ещё 15–20 на зачистку локаций. Не откладывайте все благие дела на потом — некоторые персонажи могут не дождаться помощи.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Смелый и по большей части удачный эксперимент. Недостатки игры очевидны и исправимы, и очень хотелось бы увидеть сиквел, где учтут критику и сделают настолько же интересный мир, который не хочется покидать.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео:

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC
Сэм Фишер снова в деле: Netflix показала динамичный трейлер анимационного сериала Splinter Cell: Deathwatch
Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло большое сюжетное дополнение Legacy of the Forge и крупное обновление 1.4
Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия
Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия
Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3
Теги: игра, рецензия
игра, рецензия
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
Heroes of Might & Magic: Olden Era впервые в истории франшизы получит режим наблюдателя — игроки просили об этом годами
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 2 ч.
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 11 ч.
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 11 ч.
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 11 ч.
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 15 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 20 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 20 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 20-09 00:07
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 19-09 22:50
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 19-09 21:16
Meta готова потратить $20 млрд на аренду ИИ-мощностей у Oracle 20 мин.
Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее 5 ч.
Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA 5 ч.
Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании 7 ч.
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России 10 ч.
Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали 11 ч.
Samsung наконец-то удалось сделать чипы HBM3E, которые устроили Nvidia 11 ч.
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность 12 ч.
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт 12 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 13 ч.