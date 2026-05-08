TSMC и Sony объединились для разработки и производства датчиков изображения

Компании TSMC и Sony Semiconductor Solutions («дочка» Sony Group) объявили о планах создания нового совместного предприятия в Японии для разработки и производства датчиков изображения следующего поколения.

Новое СП, контрольный пакет акций в котором будет принадлежать Sony, создаст линии разработки и производства на новом заводе японской компании в Коси, в префектуре Кумамото (Япония). Его создание позволит объединить опыт Sony в проектировании датчиков с производственными и технологическими преимуществами TSMC, углубив давнее партнёрство двух компаний.

Сообщается, что компании подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании (MOU) и обсуждают потенциальные инвестиции со стороны СП при условии заключения окончательного соглашения. Эти инвестиции, наряду с капитальными затратами Sony на существующем заводе в Нагасаки, будут осуществляться поэтапно в соответствии с рыночным спросом при условии поддержки со стороны правительства Японии.

Партнёрство также будет направлено на изучение и освоение новых возможностей в области применения ИИ в таких сферах, как автомобилестроение и робототехника.

У компаний уже есть совместное предприятие Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), созданное в 2021 году, контрольным пакетом акций которого владеет TSMC. Его первый завод в Японии запустил серийное производство в конце 2024 года.

Теги: sony, tsmc, датчик изображения, япония
