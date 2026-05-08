Восемь лет назад Microsoft считала OpenAI бесперспективной — а потом вырастила себе конкурента

Отношения OpenAI и Microsoft, которая выступала облачным партнёром стартапа, с годами становятся всё более непростыми — сейчас разработчик ChatGPT выступает прямым конкурентом софтверного гиганта. Но ещё в 2018 году Microsoft не верила в OpenAI и не спешила выделять ей средства.

Информация об этом появилась в рамках судебного разбирательства OpenAI и покинувшего компанию сооснователя Илона Маска (Elon Musk): опубликованные в рамках процесса электронные письма показывают, как Microsoft колебалась по поводу того, что впоследствии переросло в одно из самых успешных партнёрств в технологической отрасли. В 2017 году OpenAI преимущественно разрабатывала системы искусственного интеллекта, способные играть в компьютерные игры, — этот проект показал первые признаки успеха. Но чтобы продолжить работу над проектом, стартапу требовалось впятеро больше мощностей, чем первоначально предоставила Microsoft. Microsoft же опасалась, что отказ от поддержки может подтолкнуть OpenAI к сотрудничеству с Amazon — тогда это был крупнейший в мире поставщик облачных решений.

В 2016 году после обращения Илона Маска к главе Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella) софтверный гигант согласился выделить OpenAI облачные ресурсы на сумму $60 млн со значительной скидкой — стартап использовал их вдвое быстрее, чем ожидалось. Полноценная переписка началась 11 августа 2017 года, когда Наделла обратился к главе OpenAI Сэму Альтману (Sam Altman) и поздравил его с победой в игровом конкурсе, где ИИ имитировал геймера-человека. Десять дней спустя Альтман запросил у Microsoft облачные услуги на $300 млн. Через три дня Наделла попросил совета у четырёх своих заместителей — в OpenAI они не увидели никаких перспектив; высказывалось мнение, что собственное исследовательское подразделение Microsoft продвинулось дальше, против выступил и отдел по связям с общественностью. Исполнительный вице-президент Microsoft Джейсон Зандер (Jason Zander) допустил, что для Azure могло бы оказаться выгодным сотрудничество с Маском и Альтманом, но он не хотел, чтобы компания понесла из-за этого сопутствующие убытки — в ближайшие годы такое сотрудничество обошлось бы Microsoft в $150 млн без явных перспектив.

Дискуссия затихла на несколько месяцев, и 10 января 2018 года её возобновил тогдашний глава Azure Бретт Танзер (Brett Tanzer), которому Альтман предложил лицензию игрового ИИ для Xbox в обмен на кредиты Azure на сумму от $35 млн до $50 млн. Игровое подразделение такую сумму выделять отказалось, и в Microsoft намеревались предупредить Альтмана, что после марта скидок больше не будет. Наделла переслал письмо 15 руководителям Microsoft и запросил их мнение по поводу OpenAI. «В целом я не могу понять, какие исследования они проводят, и как, если [они] поделятся ими с нами, это поможет нам продвинуться вперёд. Суда по тому, что Илон [Маск] всем рассказывает, <..> он считает, что OpenAI находится на пороге крупных прорывов в области ИИ. <..> Они явно продвигают ИИ на уровне, недостижимом для наших собственных или сторонних разработчиков», — отметил тогда Сатья Наделла.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott) скептически отозвался об OpenAI, но предупредил, что в случае отказа в финансировании «они могут в гневе убежать в Amazon и на прощание обругать нас и Azure». «Я крайне скептически отношусь к предстоящему прорыву в области сильного ИИ (AGI). На мой взгляд, они относятся к нам как к массиву видеокарт, и нам это совершенно неинтересно. Они же не говорят: „Есть критически важная разработка, которую мы можем проводить только на Azure из-за её технических преимуществ“. Вот если бы они так делали, это могло бы стать интересным маркетинговым ходом», — заявил он. Зандер же предупредил, что OpenAI может представить «какую-нибудь крупную новую инновацию, которой поделится с нашими конкурентами». На следующий день к дискуссии подключился главный научный сотрудник Microsoft Эрик Хорвиц (Eric Horvitz), который предложил изыскать модель сотрудничества с OpenAI без «многомиллионных финансовых вложений — если только мы не сможем определить другие более широкие преимущества экосистемы или отношений, ожидаемая ценность которых будет близка к запрашиваемым суммам».

В итоге Microsoft заявила Альтману, что ни один из её отделов не возьмётся финансировать стартап. Но впоследствии стороны всё-таки возобновили свои отношения, и с 2019 по 2023 год Microsoft вложила в OpenAI $13 млрд в виде денежных средств и кредитов на облачные вычисления.