Мосгорсуд отменил решение о запрете портала «ЯПлакалъ»

Мосгорсуд на заседании, посвящённом рассмотрению апелляции Роскомнадзора и первого заместителя прокурора столицы, отменил решение о запрете в России информации с развлекательного портала «ЯПлакалъ», сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что постановлением Чертановского районного суда города Москвы от 23 апреля 2026 года информация, размещённая в интернете на трёх сайтах, в том числе на yaplakal.com, «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net, была признана запрещённой к распространению в Российской Федерации. Суд также установил, что регистраторами доменов являются иностранные компании, базирующиеся в Канаде, Украине и США.

После публикации решения суда ТАСС сообщило со ссылкой на источник в судебной системе, что Верховный суд РФ изучил материалы по ресурсу «ЯПлакалъ» и не нашёл экспертиз, на основании которых запретили его публикации. «В Верховном суде РФ изучили материалы и установили, что нет экспертизы, на основании которой могло приниматься такое решение», — сказал источник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе Роскомнадзора сообщили ТАСС, что сайт «ЯПлакалъ» не был включён в реестр запрещённых ресурсов, так как суд не указал в решении конкретные материалы, которые признаются запрещёнными.

