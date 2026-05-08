Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ Gmail научился подстраиваться под сти...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ Gmail научился подстраиваться под стиль письма пользователя — «Помоги мне написать» получила обновление

После запуска в веб-версии функция «ИИ-входящие» заработала в приложениях Gmail для Google Android и Apple iOS. В боковой навигационной панели соответствующая ссылка теперь выводится сразу под обычными «Входящими», как и в настольном варианте. В мобильных приложениях новая функция теперь показывается и в нижней панели Gmail.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Ссылка на «ИИ-входящие» появилась в нижней панели почтового клиента между ссылками Gmail и «Чат», а завершает квартет ссылка на Google Meet. Это наглядное представление того, какими Google видит перспективы почтового сервиса: задачи имеют приоритет над отдельными сообщениями. Интерфейс «ИИ-входящих» в приложениях реализован по образцу десктопного варианта: сверху выводится сводка предлагаемых искусственным интеллектом задач на основе переписки, и темы, которые могут показаться пользователю важными. Пока новая функция доступна только в бета-версии для пользователей платного тарифа Google AI Ultra.

Существенно улучшилась работа функции «Помоги мне написать» — теперь ИИ анализирует уникальный контекст из Gmail и «Google Диска» на основе запроса, а стиль письма адаптирует к прежним сообщениям в той же переписке. Google отметила, какие рабочие направления помогает прорабатывать эта функция: ответы на запросы клиентов и партнёров; рассылка сообщений коллегам; отчётность по текущим проектам и презентации новых; обращения за помощью к коллегам или запросы обратной связи от них; изучение потенциальных партнёров; переписка учителей с родителями; заявки на гранты. Обновлённым вариантом функции могут воспользоваться пользователи платных тарифов — частные лица или представители организаций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными
Google внедрила сквозное шифрование в Gmail на Android и iOS, но не для всех
Google разрешила пользователям менять адрес электронной почты, но пока лишь в одной стране
Восемь лет назад Microsoft считала OpenAI бесперспективной — а потом вырастила себе конкурента
Cloudflare уволит сотни сотрудников из-за внедрения ИИ
OpenAI выпустила GPT-Realtime-2 и ещё две голосовые модели, но доступны они лишь через API
Теги: google, gmail, ии
google, gmail, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
До 60 % паролей взламываются из MD5-хеша с помощью всего одной GeForce RTX 5090 менее чем за час
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти
«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит 48 мин.
ИИ Gmail научился подстраиваться под стиль письма пользователя — «Помоги мне написать» получила обновление 2 ч.
Мосгорсуд отменил решение о запрете портала «ЯПлакалъ» 2 ч.
Selectel запускает программу поддержки AI-проектов с грантом до 2 млн рублей на IT-инфраструктуру 3 ч.
Восемь лет назад Microsoft считала OpenAI бесперспективной — а потом вырастила себе конкурента 3 ч.
Кибератаки пошли вразнос: число новых вредоносов выросло в 18 раз за год 3 ч.
Инструменты войны: разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показали, как сражаются техножрецы из Адептус Механикус 3 ч.
«У меня есть версия для Steam, но я куплю и эту»: мрачный экшен Hell is Us выйдет на Nintendo Switch 2 4 ч.
Cloudflare уволит сотни сотрудников из-за внедрения ИИ 4 ч.
Новый трейлер психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies в духе Disco Elysium показал тяготы и лишения шпионской жизни 5 ч.
Anthropic мчится к капитализации в $1 трлн — сделки со SpaceX и AWS в этом сильно помогут 3 ч.
TSMC и Sony объединились для разработки и производства датчиков изображения 3 ч.
Профсоюз Samsung проведёт новые переговоры с руководством на следующей неделе 3 ч.
iPhone 18 Pro получат дисплеи OLED LTPO+ от Samsung Display и LG Display 3 ч.
Китайские учёные сжали сотню наноалмазов в вакууме и выяснили, почему крошечные кристаллы теряют жёсткость 4 ч.
Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 % на волне ИИ-бума 5 ч.
Инвесторы дожали Nintendo: приставка Switch 2 скоро подорожает до $499 5 ч.
Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное 6 ч.
Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом 6 ч.
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство 6 ч.