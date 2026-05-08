После запуска в веб-версии функция «ИИ-входящие» заработала в приложениях Gmail для Google Android и Apple iOS. В боковой навигационной панели соответствующая ссылка теперь выводится сразу под обычными «Входящими», как и в настольном варианте. В мобильных приложениях новая функция теперь показывается и в нижней панели Gmail.

Ссылка на «ИИ-входящие» появилась в нижней панели почтового клиента между ссылками Gmail и «Чат», а завершает квартет ссылка на Google Meet. Это наглядное представление того, какими Google видит перспективы почтового сервиса: задачи имеют приоритет над отдельными сообщениями. Интерфейс «ИИ-входящих» в приложениях реализован по образцу десктопного варианта: сверху выводится сводка предлагаемых искусственным интеллектом задач на основе переписки, и темы, которые могут показаться пользователю важными. Пока новая функция доступна только в бета-версии для пользователей платного тарифа Google AI Ultra.

Существенно улучшилась работа функции «Помоги мне написать» — теперь ИИ анализирует уникальный контекст из Gmail и «Google Диска» на основе запроса, а стиль письма адаптирует к прежним сообщениям в той же переписке. Google отметила, какие рабочие направления помогает прорабатывать эта функция: ответы на запросы клиентов и партнёров; рассылка сообщений коллегам; отчётность по текущим проектам и презентации новых; обращения за помощью к коллегам или запросы обратной связи от них; изучение потенциальных партнёров; переписка учителей с родителями; заявки на гранты. Обновлённым вариантом функции могут воспользоваться пользователи платных тарифов — частные лица или представители организаций.