Windows 11 до сих пор держится на коде эпохи Windows 95 — попытки заменить его провалились

Центральным элементом функциональности Windows 11 до сих пор остаётся проверенный не годами, а десятилетиями API Win32. Своими корнями он восходит к Windows 95, разработчики которого мечтали, что в 2026 году появятся летающие автомобили и лунные станции.

Об истинных корнях Windows 11 рассказал ветеран Microsoft Марк Руссинович (Mark Russinovich). «Кто-нибудь в девяностые ожидал, что Win32 останется первоклассным API в 2026 году? Могу с уверенностью ответить: нет. Никто не ожидал бы такого, потому что мы мечтали о летающих автомобилях и лунных станциях к 2026 году. Не о Win32, разработанном ещё во времена Windows 95», — поведал он.

Win32 — это набор входящих в комплект Windows функций или вызовов, которые стороннее ПО может использовать для взаимодействия с ОС. Когда программе нужно отобразить окно на экране, прочитать файл, обработать щелчок мыши, показать текст или отреагировать на нажатие клавиши на клавиатуре, разработчику не нужно включать код для выполнения этих задач. Он обращается к предварительно написанным функциям Win32, таким как «CreateWindow()», «ReadFile()» и «GetCursorPos()» — и все они восходят к Windows 95.

Microsoft пыталась отказаться от Win32. С Windows 8 вышел новый API WinRT, к которому обращался пользовательский интерфейс системы — тогда предполагалось, что «квадратики» останутся надолго. Но оглушительного успеха Windows 8 не имела, и с Windows 10 компания в значительной степени вернулась к Win32. WinRT почти полностью поглотила Universal Windows Platform for Windows 10, которую впоследствии переименовали в Windows App SDK и WinUI 3. Но большинство программ так и обращается к Win32.

