ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку

Значительную часть брифинга после финансового отчёта по итогам I квартала 2026 года Airbnb посвятила вопросам использования ИИ в программировании, поддержке клиентов и поиске. Как выяснилось, 60 % кода, созданного инженерами компании в этом квартале, было написано с помощью ИИ. Активнее применять эти инструменты стали также в Google, Microsoft и Spotify.

Особенно полезным ИИ компания считает для создания инструментов для своих партнёров, которые подключаются по API и управляют объектами недвижимости с помощью различного ПО. От них постоянно поступают запросы на более эффективные средства работы, и здесь, рассказал гендиректор Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky), ИИ даёт огромные преимущества. Если раньше для реализации новой функции требовался отдел из 20 инженеров, то теперь хватает одного, который контролирует работу ИИ-агентов.

Компания активно развёртывает ИИ и для функции поддержки клиентов: сейчас чат-боту удаётся разрешать 40 % вопросов без перевода клиентов на оператора — только в начале этого года данный показатель составлял 33 %. Airbnb активно экспериментирует с ИИ и в поисковом разделе.

Указал господин Чески и на некоторые недостатки чат-ботов с ИИ применительно к особенностям работы платформы. Пользователям неудобно работать с текстом — специфика сервиса предусматривает приоритет фотографий. Нет простых средств управления — людям было бы удобнее не перечислять параметры, а двигать ползунки на экране. Отсутствуют удобные средства сравнения, а в одной ветке может быть до тысячи вариантов. Наконец, большинство бронирований — это многопользовательские процессы, а чат-боты в основном работают только с одним пользователем одновременно и на нативном уровне не поддерживают операции с картами.

