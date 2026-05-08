NASA испытало обычные фотокамеры Canon и Nikon в условиях космоса — выжили не все

NASA тщательно подходит к выбору технологий для своих миссий, чтобы гарантировать работоспособность устройств в экстремальных условиях космоса. Недавно агентство опубликовало «Результаты первоначальных испытаний портативных камер». Испытания проводились в 2022 году. В отчёте оценивается производительность немодифицированных стандартных камер Canon EOS R5, Nikon D6 и Nikon Z7II в условиях, максимально приближенных к космическим.

Камеры Canon R5 и Nikon D6 выдержали вакуумные испытания и работали в диапазоне температур от -30 °C до +40 °C. NASA отметило, что обе камеры продемонстрировали «сходные рабочие характеристики» в этом температурном диапазоне. Перед тестированием камеры и сопутствующее оборудование нагревались до 50 °C в течение 72 часов, чтобы удалить летучие вещества перед испытаниями в вакуумной камере. Затем фотоаппараты помещались в терморегулируемый корпус внутри вакуумной камеры, а для управления съёмкой изображений и видео использовались Wi-Fi и Bluetooth.

Камеры тестировались как в режиме фотосъёмки, так и в режиме съёмки видео, хотя D6, в отличие о R5, не проходила полный набор видеотестов. R5 записывала видео до тех пор, пока не перегревалась и не отключалась, после чего ей предоставлялся пятиминутный период для охлаждения, прежде чем тестирование продолжалось. Исследователи не проводили повторные видеотесты D6 из-за возможной потери связи с камерой. Тем не менее инженеры NASA сочли, что и R5, и D6 пригодны для использования в космосе, с оговоркой, что производительность видео D6 не была исследована так подробно.

Nikon Z7II, в отличие от D6, не смогла пройти испытания в полном диапазоне температур. Согласно отчёту, она работала в вакууме при комнатной температуре, но при экстремальных температурах теряла связь после записи видео и не могла восстановить её. Камера не вышла из строя полностью, но была признана недостаточно надёжной.

При тестировании камеры D6 и R5 оказались в немного разных условиях — D6 была настроена на захват изображений как в формате RAW, так и в формате JPEG, а у R5 эта «настройка была пропущена в процессе подготовки» , поэтому записывались только JPEG-файлы.

Помимо тестирования камер, в том же отчёте представлены результаты радиационного тестирования четырёх марок карт CFexpress: Lexar, SanDisk, ProGrade и Sony. Ни одна из карт не вышла из строя полностью; NASA заявляет, что временные ошибки, связанные с излучением, были устранены путём перезагрузки карт. Фаворитом NASA стала карта SanDisk, но испытатели подчеркнули, что результат зависит от точной настройки теста и интенсивности излучения, и не должен рассматриваться как рекомендация к покупке.

Этот отчёт 2022 года особенно интересен в свете более поздней работы NASA над специализированной лунной камерой. В 2024 году NASA опубликовало статью о тестировании модифицированной коммерческой камеры для лунной среды. В заключении говорится, что камера и её система термозащиты продолжали функционировать в большинстве смоделированных условий, но отмечалось двоение изображения на ЖК-экране и перегрев в экстремальных условиях.

Актуальная портативная универсальная лунная камера NASA основана на модифицированной Nikon Z9 с объективами Nikkor, защитным термоодеялом, модифицированной электроникой и специальной рукояткой для работы в перчатках от скафандра.