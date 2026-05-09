С опозданием на месяц OpenAI ответила на Claude Mythos — вышла модель GPT-5.5-Cyber, которая не боится обсуждать кибератаки и эксплойты

OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-5.5-Cyber, предназначенную для работы в области кибербезопасности — своего рода аналог нашумевшей Anthropic Mythos. Доступ к ней получит ограниченное число клиентов компании.

Новая модель вышла менее чем через месяц после предшествующей GPT-5.4-Cyber, и существенным обновлением её считать не следует, подчеркнул разработчик. Она выполняет задачи в области кибербезопасности: выявляет уязвимости, осуществляет приоритизацию инцидентов, проверяет патчи и анализирует вредоносное ПО. Как и предыдущая версия, новая GPT-5.5-Cyber доступна не для широкой аудитории, а для участников программы Trusted Access for Cyber (TAC). Ещё с выходом GPT-5.4-Cyber компания OpenAI расширила масштабы программы до «нескольких тысяч проверенных индивидуальных экспертов и нескольких сотен коллективов, ответственных за защиту критически важного ПО».

«Экосистема киберзащиты обширна, и GPT-5.5 с GPT-5.5-Cyber играют разные роли в удовлетворении потребностей организаций и исследователей [в составе этой экосистемы], в зависимости от задач, условий и мер защиты, связанных с применением модели. Для большинства команд GPT-5.5 с [доступом через] TAC является наиболее эффективной и широко применяемой моделью для легитимной работы по киберзащите с надёжными ограничениями против неправомерного использования», — отметили в OpenAI.