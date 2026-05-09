ИИ-модель OpenAI GPT-5.5 оказалась в 1,5–2 раза дороже предшественницы

В мире высоких технологий, как оказалось, дорожают не только чипы памяти, но и модели искусственного интеллекта: с выпуском GPT-5.5 компания OpenAI подняла цены за доступ к ней через API — в некоторых случаях она оказалась вдвое дороже предшественницы.

Цены за работу с OpenAI GPT-5.5 составляют $5 (входящие), $0,50 (кешированные входящие) и $30 (выходящие) за 1 млн токенов — для сравнения, при работе с GPT-5.4 эти ценники равны соответственно $2,50, $0,25 и $15. Рост цен частично компенсируется более высокой эффективностью — способностью модели показывать лучшие результаты, используя меньше токенов, заверили в OpenAI.

Но даже с учётом этого работа с моделью обходится заметно дороже, подсчитали в OpenRouter: «Фактическая стоимость GPT-5.5 выросла на 49–92 %, показал наш анализ. При более длинных запросах, более 10 000 токенов, затраты компенсируются сокращённым временем выполнения. При более коротких запросах, менее 10 000 [токенов], отмечается более значительное увеличение стоимости, тогда как время обработки не сокращается». Модель OpenAI GPT-5.5 генерирует на величину 19–34 % меньше токенов при более длинных запросах.

Считающиеся лидерами мировой отрасли ИИ компании OpenAI и Anthropic остаются убыточными: по итогам 2026 года убытки первой составят $14 млрд, второй — $11 млрд. При этом новая флагманская модель Anthropic Claude Opus 4.7 доступна по тем же ценникам, что и её предшественница, несмотря на заявления разработчика об улучшенном токенизаторе. Но на практике подорожала и она, отметили в OpenRouter: при запросах длиной более 2000 токенов затраты выросли на величину 12–27 % с учётом экономии за счёт кеширования токенов; при запросах менее 2000 символов более короткие ответы помогли компенсировать накладные расходы токенизатора.

Теги: openai, ии-модель, api
