Завершены первые огневые испытания новой версии ускорителя Super Heavy — SpaceX готова к запуску Starship V3

SpaceX провела важнейшее огневое испытание новой версии своего сверхтяжёлого ускорителя Super Heavy для системы Starship. На стартовой площадке в Техасе впервые было выполнено статическое зажигание одновременно всех 33 двигателей Raptor 3 на ускорителе версии V3. Без отрыва от стартового стола двигатели работали на полной тяге в течение расчётного времени. Это стало ключевым этапом подготовки перед первым запуском обновлённой конфигурации ракеты.

Новая версия Super Heavy заметно отличается от предыдущих модификаций. Она оснащена двигателями Raptor 3, которые обладают повышенной тягой, упрощённой конструкцией и улучшенной системой охлаждения. Кроме того, инженеры переработали часть конструкции ускорителя: уменьшили количество элементов теплозащиты, изменили компоновку межступенчатого переходника и оптимизировали массу. Эти доработки должны повысить надёжность и эффективность всей транспортной системы Starship, которую компания рассматривает как основу для будущих полётов к Луне и Марсу.

Испытания прошли в рамках подготовки к двенадцатому тестовому полёту Starship, который станет первым запуском версии V3. По предварительным данным, компания ориентируется на 15 мая 2026 года как на наиболее вероятную дату старта, хотя окончательное решение будет зависеть от погодных условий и получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США. Ранее SpaceX уже несколько раз переносила дебют новой версии из-за дополнительных проверок и доработок после испытаний. В частности, один прототип взорвался осенью прошлого года во время испытаний, а два других теста в этом году сопровождались поломками наземного оборудования.

К слову, непосредственно корабль Starship для этого тестового запуска уже прошёл полные испытания двигателей и систем. Фактически у SpaceX всё готово к запуску комплекса на следующей неделе.

Если запуск успешно состоится, это станет серьёзным шагом вперёд для всей программы Starship. Предыдущие испытательные полёты показали заметный прогресс: инженерам удалось улучшить разделение ступеней, стабилизировать работу двигателей и отработать возврат ускорителя. Версия V3 должна продемонстрировать ещё более высокий уровень готовности к многоразовой эксплуатации. Именно эта конфигурация рассматривается как основа для лунного посадочного модуля по программе Artemis и для будущих межпланетных миссий, включая амбициозные планы доставки грузов и людей на Марс.

Теги: spacex, starship, огневые испытания
