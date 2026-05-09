Жители США бунтуют против дата-центров — запреты множатся по всей стране

Проекты по строительству центров обработки данных в США блокируются всё чаще: те или иные ограничения действуют в 69 административных единицах, запреты на строительство вынесены в 50, из которых 4 запретили возведение подобных объектов бессрочно. Только в марте и апреле введены 14 новых запретов, гласят данные агрегатора U.S. Data Center Moratorium Tracker.

Источник изображения: Geoffrey Moffett / unsplash.com

Многие американские гиперскейлеры строят ЦОД по всей стране, стремясь занять доминирующее положение в области ИИ, но эти проекты приводят к нехватке тех или иных ресурсов. Весь мир смирился с мыслью о глобальном дефиците чипов оперативной и флеш-памяти, на пороге нехватка процессоров — не меньший ущерб наносится населённым пунктам, близ которых возводятся ЦОД: загрязняется воздух, возникает шум, растут цены на электроэнергию.

Поставщики коммунальных услуг в США сейчас вынуждены модернизировать инфраструктуру, чтобы справиться с возросшим спросом со стороны ЦОД. Как результат, только за последние пять лет оптовые цены на электричество выросли на 267 %. Затраты на модернизацию инфраструктуры фактически ложатся на всех: вместе с операторами ЦОД увеличенные счета за коммунальные услуги получают и рядовые американцы. Дошло до того, что президент страны взял с разработчиков ИИ обещание «оплачивать свои расходы», чтобы «защитить потребителей».

Даже если в плане стоимости электроэнергии нагрузку на среднего американца и получится снизить, соседствовать с ЦОД жители страны не желают и порой прибегают к радикальным мерам. Широкую огласку получили инциденты с обстрелом дома чиновника из Индианы и массовой отставкой членов муниципального совета в небольшом городке штата Миссури. Небольшие населённые пункты всё быстрее вводят моратории на строительство ЦОД на своей территории: если в мае агрегатор U.S. Data Center Moratorium Tracker показывал 8 таких решений, то год спустя их стало 78.

И это проблема даже для крупных компаний, которые занимаются ИИ — им и без конфликтов с местными жителями хватает дефицита оборудования в энергетической инфраструктуре и других областях. А инвесторы всё менее охотно финансируют строительство ЦОД: стоят они недёшево, а перспективы вернуть вложения туманны.

Теги: цод, сша, строительство
