Пользователей Instagram✴ лишили сквозного шифрования в личных сообщениях

С 8 мая на платформе Instagram прекратила работать сквозное шифрование личных сообщений. Функция была невостребованной, пояснили в администрации соцсети, против неё выступали правоохранительные органы и защитники детей.

С отключённой функцией сквозного шифрования личных сообщений администрация Instagram получит доступ к содержанию переписок всех пользователей. Отключить её решили по причине низкой востребованности, пояснили в руководстве соцсети. «Сквозное шифрование в личных сообщениях включали очень немногие, поэтому в ближайшие месяцы мы удалим эту функцию Instagram. Любой, кто хочет продолжать обмениваться сообщениями со сквозным шифрованием, может свободно делать это в WhatsApp», — пояснил представитель владеющей платформой компании Meta изданию Guardian ещё в марте.

Первыми шифрования в личной переписке Instagram лишились пользователи из Австралии. Отключению функции также предшествовали несколько лет критики со стороны правоохранительных органов и защитников детей. По их мнению, она препятствовала борьбе с преступлениями в интернете.

Мессенджер WhatsApp, однако, также вызывает некоторые нарекания экспертов. Создатель Telegram Павел Дуров, в частности, обвинил мессенджер в «масштабном обмане пользователей» и пояснил, что именно с ним не так — в первую очередь это незашифрованные резервные копии переписок в облачных хранилищах.

