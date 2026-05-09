Пользователей Instagram✴ лишили сквозного шифрования в личных сообщениях

С 8 мая на платформе Instagram✴ прекратила работать сквозное шифрование личных сообщений. Функция была невостребованной, пояснили в администрации соцсети, против неё выступали правоохранительные органы и защитники детей.

С отключённой функцией сквозного шифрования личных сообщений администрация Instagram✴ получит доступ к содержанию переписок всех пользователей. Отключить её решили по причине низкой востребованности, пояснили в руководстве соцсети. «Сквозное шифрование в личных сообщениях включали очень немногие, поэтому в ближайшие месяцы мы удалим эту функцию Instagram✴. Любой, кто хочет продолжать обмениваться сообщениями со сквозным шифрованием, может свободно делать это в WhatsApp», — пояснил представитель владеющей платформой компании Meta✴ изданию Guardian ещё в марте.

Первыми шифрования в личной переписке Instagram✴ лишились пользователи из Австралии. Отключению функции также предшествовали несколько лет критики со стороны правоохранительных органов и защитников детей. По их мнению, она препятствовала борьбе с преступлениями в интернете.

Мессенджер WhatsApp, однако, также вызывает некоторые нарекания экспертов. Создатель Telegram Павел Дуров, в частности, обвинил мессенджер в «масштабном обмане пользователей» и пояснил, что именно с ним не так — в первую очередь это незашифрованные резервные копии переписок в облачных хранилищах.