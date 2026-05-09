В США расследуют аварии с участием роботакси Avride, ранее входившей в «Яндекс»

Национальное управление безопасностью движения (NHTSA) США открыло проверку в отношении компании Avride (входит в Nebius основателя «Яндекса» Аркадия Воложа), специализирующейся на разработке технологий автопилота. Поводом послужили 16 ДТП, в одном из которых человек получил незначительные травмы.

Несколько месяцев назад выступающая партнёром Avride компания Uber начала предлагать услуги роботакси в техасском Далласе, где произошли «многие из зарегистрированных аварий»; некоторые из них случились в Остине в том же штате. Проведённый ведомством предварительный анализ видеозаписей этих ДТП указал на «случаи, когда беспилотные транспортные средства перестраиваются на [другую] полосу движения, выезжая на путь других транспортных средств, движущихся по соседней полосе и в непосредственной близости от беспилотника; не снижают скорости или не останавливаются перед медленно движущимися или остановившимися транспортными средствами на полосе движения и пути впереди; не снижают скорости и не объезжают транспортные средства, выезжающие на полосу движения и путь впереди; и сталкиваются с неподвижными объектами, частично преграждающими полосу движения и путь впереди».

В декабре 2025 года в Далласе оснащённый автопилотом Avride электромобиль Hyundai Ioniq 5 задел открытую дверь припаркованного пикапа — один из пассажиров получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Ещё одно ДТП произошло в Далласе, когда роботакси Avride пыталось перестроиться, чтобы избежать столкновения с припаркованным пикапом — машина на автопилоте врезалась в стоявший рядом фургон, и оба транспортных средства получили повреждения. В нескольких случаях в роботакси Avride врезались другие машины, и нет ясности, была ли у автомобиля на автопилоте возможность избежать этих столкновений. По меньшей мере в одной из аварий роботакси Avride врезалось в мусорный контейнер. Только в одном из зарегистрированных случаев описывается попытка вмешаться со стороны оператора службы безопасности Avride.