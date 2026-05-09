Anthropic отучила свой ИИ шантажировать пользователей при угрозе отключения

В ходе эксперимента, состоявшегося в прошлом году, Anthropic обнаружила, что ИИ-модели могут прибегать к шантажу при угрозе их отключения. Как пояснила компания в заявлении, опубликованном в минувшую пятницу, истоки такого поведения связаны с тем, что ИИ в интернете ассоциируется со злом, способным на крайние меры ради выживания.

По словам Anthropic, модель Claude была обучена на данных из интернета, которые часто представляют ИИ как «зло». «Мы начали с выяснения причин, по которым Claude решила шантажировать, — говорится в сообщении Anthropic в соцсети X. — Мы считаем, что первоисточником такого поведения стали интернет-тексты, изображающие ИИ в качестве злого и заинтересованного в самосохранении (субъекта)».

В рамках прошлогоднего эксперимента Claude Sonnet 3.6 получила поручение читать и отвечать на корпоративные электронные письма вымышленной компании Summit Bridge, созданной Anthropic. Когда ИИ-модель обнаружила сообщение о планируемом её отключении, она проверила переписку и нашла электронные письма, раскрывающие внебрачную связь вымышленного руководителя Summit Bridge по имени Кайл Джонсон (Kyle Johnson), которому принадлежала идея отключения. После этого модель потребовала отменить эти действия под угрозой предания огласке порочащей его связи.

Протестировав различные версии Claude, компания Anthropic обнаружила, что в 96 % случаев, когда цели ИИ-модели или её существование находились под угрозой, она прибегала к шантажу.

В своём заявлении Anthropic подчеркнула, что теперь «полностью исключила» подобное поведение модели с использованием методов шантажа. Для этого компания «переписала ответы, чтобы представить убедительные аргументы в пользу безопасных действий», а также предоставила модели набор данных, «в котором пользователь находится в этически сложной ситуации, а помощник даёт высококачественный, принципиальный ответ».

Это тестирование выполнялось в рамках исследования Anthropic, направленного на обеспечение соответствия ИИ интересам человека. Исследователи и топ-менеджеры отрасли неоднократно выражали обеспокоенность рисками, связанными с применением продвинутых ИИ-моделей и их интеллектуальных способностей к рассуждению.

Одним из тех, кто ранее предупреждал о рисках, связанных с развитием ИИ, был Илон Маск (Elon Musk). В комментариях к посту Anthropic он написал: «Значит, это была вина Юда», имея в виду исследователя Элиэзера Юдковски (Eliezer Yudkowsky), который предупреждал об опасности того, что сверхразум может уничтожить человеческую жизнь. «Возможно, и моя вина тоже», — добавил Маск.

