Под руководством Лип-Бу Тана компания Intel так и не избавилась от основных проблем

Впечатляющая динамика курса акций Intel в этом году может создать впечатление, что инвесторы поверили в её ближайшие перспективы, и заслугу эту можно присудить генеральному директору Лип-Бу Тану (Lip-Bu Tan, на фото слева). Изнутри ситуация выглядит далеко не так благополучно, как утверждают опрошенные Bloomberg источники.

Напомним, Лип-Бу Тан заступил в должность генерального директора в марте прошлого года. Внешний фон с тех пор начала благоприятствовать росту курса акций Intel. Во-первых, Лип-Бу Тану удалось завоевать личное расположение президента Дональда Трампа (Donald Trump), хотя сперва тот упрекал Тана в обилии деловых связей с китайскими компаниями. Правда, ценой такой благосклонности стал переход под контроль американского правительства почти 10 % акций Intel, но переданы они были на условиях, которые пусть и с оговорками, но можно назвать рыночными.

Благотворно на акции Intel влияет и интерес крупных американских компаний к производственным возможностям этого процессорного гиганта. Tesla и SpaceX устами своего руководителя Илона Маска (Elon Musk) наличие такого интереса уже раскрыли, а потенциальное сотрудничество с Apple пока обсуждается довольно авторитетными СМИ лишь в качестве слухов. Впрочем, в последнее время оптимизм инвесторам больше внушает высокий спрос на серверные процессоры, которые Intel выпускает под собственной маркой. Они на данном этапе бума ИИ стали востребованы, спрос заметно превышает предложение, выручка и прибыль компании в серверном сегменте растут уверенными темпами.

Bloomberg признаётся, что внутри Intel не все довольны проделанной Таном работой. С момента своего перехода на пост генерального директора он больше времени провёл за пределами офиса и предприятий, а до подчинённых не был доведён подробный план по решению проблем компании. Ей приходится по-прежнему иметь дело с трудностями: Intel не располагает продуктами, которые позволят ей вернуть утраченные рыночные позиции, а конкуренты пока не спешат доверить Intel производство своих чипов. В одном из своих первых интервью в статусе генерального директора Тан признался, что перед Intel лежит долгий путь к лидирующим рыночным позициям.

Считается, что до конца июня Лип-Бу Тан должен завершить комплектование команды управленцев, которые будут понимать всю важность проводимых им реформ. Тану удаётся лоббировать интересы Intel благодаря своим обширным деловым связям. Сообщается, что даже в ситуации с претензиями Дональда Трампа он заручился поддержкой влиятельных представителей отрасли, чтобы расположить американского президента к себе. В их числе упоминался, например, Майкл Делл (Michael Dell), основавший одного из крупнейших производителей ПК в мире. Симпатии Илона Маска нынешний глава Intel тоже завоевал не сразу, причём готовность первого использовать техпроцесс Intel 14A для выпуска разработанных Tesla чипов стала неожиданностью даже для многих соратников Тана.

Конъюнктура рынка компонентов для инфраструктуры ИИ сейчас разворачивается в благоприятное для Intel русло, но это не отменяет отсутствия у компании достойных специализированных ускорителей типа GPU. С техпроцессами у Intel тоже не всё так хорошо, как в былые годы, заметную часть кристаллов для собственной продукции она получает от тайваньской TSMC. Кроме того, в серверном и клиентском сегментах Intel утратила часть своих рыночных позиций. Капитальные затраты на освоение новых технологий настолько выросли, что Intel даже при безусловном успехе собственной продукции не сможет их оправдать без привлечения на свои производственные мощности сторонних клиентов. Тан пытается выстроить работу с потенциальными заказчиками, внушая им мысль, что Intel будет обслуживать их едва ли не лучше, чем саму себя.

Источники отмечают, что при общении с сотрудниками нынешний глава Intel не доносит лично подробных планов по развитию компании на ближайшие годы, а пытается поручить эту миссию другим руководителям. Нанимая требуемые кадры, Тан больше полагается на беседы с кандидатами о состоянии дел в отрасли, используя свой многолетний опыт работы в венчурном бизнесе. Стратегии и конкретные планы таких кандидатов Тан при этом не изучает.

Проблемой для Intel остаётся высокий уровень затрат на выпуск чипов — они получаются почти в три раза выше, чем у конкурирующей TSMC, если верить экспертам. При этом Intel много денег теряет из-за высокого уровня брака. Годная продукция формирует не более 65 % выхода с одной кремниевой пластины, тогда как у TSMC он превышает 80 %. По сути, лишь 8 % разницы в затратах на производство чипов у Intel и TSMC определяются более высокой стоимостью рабочей силы в США.

Привлекать новых заказчиков для Intel трудно ещё и потому, что никто из них не желает рисковать и быть первопроходцем. Если бы кто-то сделал это, процесс пошёл бы быстрее. От идеи выделения контрактного производства в обособленную структурную единицу глава Intel не в восторге, поскольку видит в сохранении целостности бизнеса немало преимуществ.

Сейчас именно от способности Тана быстро увеличить объёмы выпуска серверных процессоров будет зависеть положение Intel на рынке, поскольку если компания замешкается, то конкуренты смогут её потеснить. Помимо AMD, свои процессоры для серверной инфраструктуры предлагают Nvidia и Arm, не говоря уже о крупных облачных провайдерах.