В этом году в Приморском крае начнут строительство первого в России частного космодрома

Российская частная космическая компания Space Energy сообщила о планах построить космодром в Приморском крае. Работы начнутся в 2026 году. Предполагается, что первый в России частный космодром «Приморский» будет использоваться для запуска сверхлёгких и лёгких ракет-носителей, для суборбитальных миссий, включая научные и технологические запуски. Его проектная мощность составит до 50 запусков в год.

Приморский край был выбран для строительства космодрома в связи с тем, что размещение здесь стартовой площадки обеспечивает значимые баллистические преимущества, включая эффективные траектории на солнечно-синхронные и полярные орбиты, безопасные зоны падения ступеней над морской акваторией и широкий диапазон доступных орбитальных миссий. Космодром будут строить по модульному принципу, что в сочетании с компактной архитектурой позволит существенно снизить капитальные и операционные затраты.

Space Energy сообщила, что космическая индустрия переживает фундаментальную трансформацию в связи с переходом от редких запусков тяжёлых ракет к более частым пускам сверхлёгких носителей. В отличие от государственных космодромов, изначально предназначенных для запуска тяжёлых носителей, со сложными согласованиями и высокой стоимостью эксплуатации, частные космодромы отличаются гибкостью планирования и меньшими затратами.

Новый космодром, как ожидается, дополнит существующую государственную космическую инфраструктуру, разгружая действующие площадки. Как пишет «РИА Новости», с его стартовой площадки компания планирует запускать сверхлёгкую ракету-носитель «Орбита» собственной разработки, способную доставлять до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную. В компании сообщили, что в случае успешной реализации проекта, её запуск могут осуществить в 2026 году, хотя изначально он был намечен на 2027 год.