Сегодня 10 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос В этом году в Приморском крае начнут стр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В этом году в Приморском крае начнут строительство первого в России частного космодрома

Российская частная космическая компания Space Energy сообщила о планах построить космодром в Приморском крае. Работы начнутся в 2026 году. Предполагается, что первый в России частный космодром «Приморский» будет использоваться для запуска сверхлёгких и лёгких ракет-носителей, для суборбитальных миссий, включая научные и технологические запуски. Его проектная мощность составит до 50 запусков в год.

Источник изображения: Space Energy

Источник изображения: Space Energy

Приморский край был выбран для строительства космодрома в связи с тем, что размещение здесь стартовой площадки обеспечивает значимые баллистические преимущества, включая эффективные траектории на солнечно-синхронные и полярные орбиты, безопасные зоны падения ступеней над морской акваторией и широкий диапазон доступных орбитальных миссий. Космодром будут строить по модульному принципу, что в сочетании с компактной архитектурой позволит существенно снизить капитальные и операционные затраты.

Space Energy сообщила, что космическая индустрия переживает фундаментальную трансформацию в связи с переходом от редких запусков тяжёлых ракет к более частым пускам сверхлёгких носителей. В отличие от государственных космодромов, изначально предназначенных для запуска тяжёлых носителей, со сложными согласованиями и высокой стоимостью эксплуатации, частные космодромы отличаются гибкостью планирования и меньшими затратами.

Новый космодром, как ожидается, дополнит существующую государственную космическую инфраструктуру, разгружая действующие площадки. Как пишет «РИА Новости», с его стартовой площадки компания планирует запускать сверхлёгкую ракету-носитель «Орбита» собственной разработки, способную доставлять до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную. В компании сообщили, что в случае успешной реализации проекта, её запуск могут осуществить в 2026 году, хотя изначально он был намечен на 2027 год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российская ракета «Союз-5» с мощнейшим в мире жидкостным двигателем совершила первый успешный полёт
«Прогресс МС-34» успешно доставил на МКС воду, воздух и новый скафандр
На космодроме Куру разрушили стартовый комплекс для запуска российских ракет
Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 %
«Джеймс Уэбб» показал галактику «Кальмар» с ослепительно ярким ядром в созвездии Кита
Завершены первые огневые испытания новой версии ускорителя Super Heavy — SpaceX готова к запуску Starship V3
Теги: space energy, космодром, россия, космос
space energy, космодром, россия, космос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Станция NASA «Психея» приблизится к Марсу для рывка к главной цели — астероиду ценой в квинтильоны долларов
В Китае создан первый в мире «двухъядерный» квантовый компьютер — его удобно масштабировать
С опозданием на месяц OpenAI ответила на Claude Mythos — вышла модель GPT-5.5-Cyber, которая не боится обсуждать кибератаки и эксплойты
«Джеймс Уэбб» показал галактику «Кальмар» с ослепительно ярким ядром в созвездии Кита
Стали известны подробности о будущих процессорах Intel Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake и Moon Lake, которые будут выходить до 2028 года
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая 33 мин.
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера 4 ч.
Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine 7 ч.
Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google 9 ч.
Новая статья: Heroes of Might and Magic: Olden Era — время расцвета. Предварительный обзор 21 ч.
Anthropic отучила свой ИИ шантажировать пользователей при угрозе отключения 09-05 18:52
Microsoft улучшила работу Windows 11 с тачпадом и сенсорной клавиатурой, а также повысила стабильность «Проводника» 09-05 17:28
Пользователей Instagram лишили сквозного шифрования в личных сообщениях 09-05 16:51
ИИ всё чаще пишет научные статьи — отличить от человеческих становится невозможно, и это пугает 09-05 14:43
ИИ-модель OpenAI GPT-5.5 оказалась в 1,5–2 раза дороже предшественницы 09-05 14:38
ИИ-воронка затягивает всё больше производителей чипов, заставляя расти их акции по экспоненте 17 мин.
В этом году в Приморском крае начнут строительство первого в России частного космодрома 2 ч.
Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 % 5 ч.
MaxSun выпустила новые MoDT-платы с распаянными Raptor Lake серии Core 200H 7 ч.
Samsung расширила группу по созданию человекоподобных роботов и ускорила ИИ-трансформацию 11 ч.
Nvidia в этом году потратила на покупку активов других компаний более $40 млрд 13 ч.
Запрещённые к ввозу в США дроны и маршрутизаторы смогут получать обновления безопасности до января 2029 года 20 ч.
Под руководством Лип-Бу Тана компания Intel так и не избавилась от основных проблем 20 ч.
Война на Ближнем Востоке усугубила дефицит строительных материалов и компонентов для ЦОД 22 ч.
Учёные предложили квантовый процессор с подвижными кубитами — он прост в производстве и гибок в работе 23 ч.