Пираты «угнали» Forza Horizon 6 за 9 дней до релиза — помогли сами разработчики

До релиза амбициозной гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6 от издателя Xbox Game Studios и разработчиков из британской студии Playground Games ещё больше недели, а пираты уже получили доступ к игре.

Как подметили пользователи форума Reddit, разработчики Forza Horizon 6 по ошибке загрузили в Steam более 155 Гбайт незашифрованных файлов релизной версии игры (размер загрузки — 139,5 Гбайт).

По неизвестной причине этот массив незашифрованных данных Forza Horizon 6 оказался размещён в публичной ветке обновлений. «Это либо фатальная ошибка, либо саботаж. В любом случае, кого-то уволят», — уверен L30R0D.

Хотя Steam включает собственную DRM-защиту, обойти её для хакеров — задача простая по сравнению с известной антипиратской системой Denuvo, которую Forza Horizon 6 на ПК не использует.

В результате пираты уже начали распространять Forza Horizon 6 через различные торрент-сайты и ​​файлообменники. Пользователь Boobooman загрузил на свой YouTube-канал полутораминутное видео из вступления игры.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass (Ultimate, PC), а до PS5 доберётся в 2026 году. В состав премиального издания за $100 входит доступ к игре с 15 мая.

Обещают открытый мир Японии, более 550 машин на запуске (включая 2025 GR GT Prototype и 2025 Toyota Land Cruiser с обложки игры), смену времён года (в том числе сезон сакуры) и текстовый перевод на русский.

Теги: forza horizon 6, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
