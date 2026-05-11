Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange

Если вам всегда казалось, что в легендарном шутере Half-Life от компании Valve недостаточно подростков, то новая разработка моддера под псевдонимом ThePriceFielder придётся как нельзя кстати.

Портал PC Gamer обратил внимание на разрабатывающуюся ThePriceFielder модификацию Half-Life is Strange, которая заменяет неразговорчивого учёного Гордона Фримена на Макс Колфилд.

Сам ThePriceFielder описывает своё творение на площадке ModDB так: «Half-Life is Strange позволяет вам поиграть в Half-Life за саму королеву пространства-времени и использовать её способность перемотки».

Размещённые на ModDB геймплейные ролики Half-Life is Strange (один из них прикреплён ниже) демонстрируют, как Макс может использовать своё умение для борьбы с бойцами HECU и спасения сотрудников «Чёрной Мезы».

Помимо элементов геймплея Life is Strange, мод принесёт в Half-Life и некоторые аспекты её интерфейса. Интерактивные объекты и персонажи сопровождаются характерными для Life is Strange подсказками, словно нарисованными мелом.

Судя по опубликованным геймплейным роликам вдобавок к своим сверхъественным силам главная героиня Half-Life is Strange сможет использовать то же огнестрельное оружие, что и Гордон Фримен.

Когда именно ждать прибытия Макс Колфилд в классическую Half-Life, неясно — сроков выхода у Half-Life is Strange пока нет. Фанаты обеих игр в комментариях на форуме Reddit оказались заинтригованы необычным гибридом.

Теги: half-life, valve, life is strange, шутер
