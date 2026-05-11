AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти

Компания AMD готовит ещё одну видеокарту для настольных компьютеров в рамках серии Radeon RX 9000. Об этом пишет VideoCardz, ссылающийся на одного из партнёров AMD среди производителей карт. Речь идёт о Radeon RX 9050 — самой младшей модели в линейке игровых карт на архитектуре RDNA 4.

Согласно имеющейся информации, в Radeon RX 9050 используется графический чип Navi 44 с 2048 потоковыми процессорами, как у модели Radeon RX 9060 XT. Это означает, что в видеокарте применяется полноценная конфигурация GPU Navi 44 XT, а не 1792-ядерная конфигурация Navi 44 XL, как в Radeon RX 9060.

Основные изменения коснулись тактовой частоты. У Radeon RX 9050 в игровом режиме она составляет 1920 МГц, а в режиме Boost — 2600 МГц. Для сравнения, в эталонных характеристиках Radeon RX 9060 XT указана тактовая частота в игровом режиме до 2530 МГц, а в режиме Boost — до 3130 МГц. Таким образом, тактовая частота Radeon RX 9050 в игровом режиме на 610 МГц, или 24 %, ниже, а в режиме Boost — на 530 МГц, или 17 %, ниже.

В видеокарте также заявлены 8 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 128-битной шины. Пропускная способность памяти составляет 288 Гбайт/с, как у Radeon RX 9060, а не у RX 9060 XT, у которой этот показатель равен 320 Гбайт/с. Ожидается, что характеристики интерфейса PCIe будут такими же, как у RX 9060 XT, то есть будет реализована полноценная поддержка PCIe 5.0 x16.

Показатель энергопотребления Radeon RX 9050 пока неизвестен. Однако рекомендуемая мощность блока питания составляет 450 Вт. Для Radeon RX 9060 XT рекомендуется блок питания мощностью 500 Вт, так что RX 9050, судя по всему, рассчитана на более низкий уровень энергопотребления.

Теги: radeon rx 9050, видеокарта, rdna 4, navi 44, amd
