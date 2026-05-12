xAI теряет популярность, но Илон Маск ещё может вернуть стартап в гонку

Представители OpenAI убеждены, что судебные претензии со стороны Илона Маска (Elon Musk) направлены на укрепление рыночных позиций его собственного стартапа xAI, основанного в 2023 году и недавно присоединённого к SpaceX. Независимая статистика говорит о снижении популярности xAI, но эксперты убеждены, что при наличии мотивации Маск способен всё исправить.

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

В начале мая xAI заключила с Anthropic соглашение о сдаче в аренду вычислительных мощностей Colossus 1, которые xAI изначально планировала использовать для собственных нужд. Это может указывать на замедление темпов развития xAI и разработанного ею чат-бота Grok. Статистика AppMagic, на которую ссылается The Wall Street Journal, указывает на снижения количества скачиваний приложения Grok до 8,3 млн по итогам апреля против более чем 20 млн скачиваний в январе. Данные Recon Analytics гласят, что из более чем 260 000 американских пользователей ИИ-сервисов только 0,174 % в текущем квартале оплачивали подписку на Grok. Это почти столько же, как и годом ранее, и значительно меньше 6 %, соответствующих доле платных подписчиков конкурирующего ChatGPT.

Сам Илон Маск в ходе своих апрельских судебных показаний назвал xAI «самой маленькой из ИИ-компаний». Для Grok проблемой остаётся отдалённость от нужд корпоративных пользователей, тогда как OpenAI и Anthropic активно развивают функции содействия ИИ в написании программного кода и автоматизации рутинных офисных задач при помощи ИИ-агентов. Опрос Enterprise Technology Research показал, что по итогам марта этого года 7 % корпоративных респондентов уже используют Grok или собираются это сделать. Годом ранее их доля не превышала 4 %, и хотя положительная динамика очевидна, в случае с Claude показатель вырос с 21 до 48 %, а у Google Gemini он увеличился с 27 до 40 %.

При этом некоторые участники рынка верят, что Илон Маск ещё способен исправить ситуацию, если сконцентрируется на этой задаче. Он уже провёл в xAI серьёзную реорганизацию, и она может стать первым этапом реванша. Клиенты в стремительно меняющемся сегменте ИИ слабо привязаны к какой-то конкретной платформе. Если тот же Grok внезапно начнёт демонстрировать более впечатляющие результаты на форме конкурентов, то его популярность возрастёт довольно быстро.

Теги: ии-бот, ии-сервис, grok, xai, илон маск
