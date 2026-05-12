Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ

В сегменте офисной техники для печати документов на японских производителей давят два фактора: тенденция к отказу от бумажного документооборота и растущая конкуренция со стороны китайских компаний. Canon в итоге второй раз за полгода принимает решение закрыть завод по выпуску лазерных принтеров.

Если в прошлый раз речь шла о закрытии предприятия в Китае, то теперь Canon собирается избавиться от своей последней площадки по сборке техники на Филиппинах. Фабрика на окраине Манилы будет закрыта в конце июня. Она была открыта в 2013 году и насчитывает около 1400 сотрудников, которым будут предложены причитающиеся выходные выплаты и возможность устроиться на новую работу.

Что станет с бывшим предприятием Canon по производству лазерных принтеров и МФУ на Филиппинах, компания пока не решила, но среди прочих альтернатив рассматривает и возможность его продажи новому собственнику. Переносить мощности по сборке оргтехники в другие страны Canon при этом не намерена. Компания не верит, что спрос на устройства печати вернётся на прежний уровень. В январе она сообщила, что займётся консолидацией своих мощностей по сборке принтеров по всему миру, к 2028 году планируется сократить численность занятого на них персонала на 30 %, а занимаемой площади — на 40 %.