Canon не выдержала конкуренции и закрыла...
Canon не выдержала конкуренции и закрыла китайский завод принтеров

По данным South China Morning Post, японская компания Canon была вынуждена закрыть крупный завод по производству лазерных принтеров в китайском Чжуншане в конце ноября, поскольку китайские конкуренты вытеснили продукцию этой марки с местного рынка. Предприятие, славившееся своей развитой инфраструктурой, опустело, а рабочим были предложены щедрые выходные пособия.

Источник изображения: Canon

Источник изображения: Canon

Как отмечают представители издания, в настоящий момент на парковке у заводской проходной почти не осталось машин, а немногочисленный персонал занимается наведением порядка на опустевших площадях, завершая взаимодействие с поставщиками и занимаясь выплатами увольняемым сотрудникам. Один из них, проработавший на местном предприятии 10 лет, признался, что ему полагается $28 290 в качестве выходного пособия, что примерно соответствует доходу за 43 месяца на прежнем месте работы.

По официальным данным, это предприятие Canon закрывает в связи со снижением спроса на лазерные принтеры на китайском рынке, и данный фактор уже упоминался руководством компании на прошлой квартальной отчётной конференции, которая показала, что выручка японского производителя в сегменте печатной техники в целом по итогам третьего квартала сократилась на 1 % до $4 млрд, хотя в других сегментах она росла.

Предприятие Canon в Чжуншане было основано в 2001 году, спустя 11 лет оно было объединено с соседним в Чжухае. Местное общежитие для рабочих оснащено кондиционерами, стиральными машинами и телевизорами, по соседству имеются библиотека и кинозал, а также спортивные сооружения. В пике на предприятии работало 10 000 человек, в последнее время это количество сократилось до 1000 сотрудников.

Canon располагает предприятиями по выпуску печатной техники и расходных материалов в других городах Китая, но никак не комментирует их дальнейшую судьбу. За пределами Китая выпуск подобной продукции осуществляется во Вьетнаме и Таиланде. В 2022 году Canon была вынуждена закрыть предприятие по производству цифровых камер в Чжухае, аналогичным образом сославшись на снижение спроса.

Источник:

Теги: canon, китай, китайские производители, закрытие, мфу
