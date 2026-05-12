«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут

«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» начали давать пользователям подсказки не только по улицам и съездам, но и заметным городским ориентирам. Технологии на базе искусственного интеллекта позволяют объяснять маршрут так, как это сделал бы человек. На данном этапе оба сервиса учитывают более 10 тыс. ориентиров по всей России.

Источник изображения: yandex.ru

К примеру, пользователь может услышать фразы «У магазина поверните направо» или «Через 200 метров у памятника держитесь левее». Такой подход упрощает для водителей ориентирование на незнакомых маршрутах, сложных развязках и др. Что касается самих новых ориентиров, то речь об объектах, которые можно легко распознать в процессе движения. К ним относятся магазины, остановки, заправки, памятники и др. Такие объекты дополнительно выделили на панорамах улиц, чтобы водители видели только те ориентиры, которые легко заметить во время езды.

Для генерации подсказок используются ИИ-алгоритмы, которые анализируют маршрут следования и определяют точки, в которых будет полезно добавление дополнительного ориентира. После этого алгоритмы выбирают наиболее подходящий при манёвре водителя ориентир и время, когда должно прозвучать оповещение.

Ранее технологии на базе ИИ позволили реализовать в картографическом сервисе «Яндекса» функцию уточнения конкретной улицы и дорожного ориентира, у которого следует совершить манёвр. Пользователи сервиса могут настроить голосовые подсказки для знакомых маршрутов, а также получать их только при съездах на шоссе, эстакады и др.

«На сложных и незнакомых маршрутах простого «поверните направо» часто недостаточно. По нашим данным, если водитель не успел сориентироваться и пропустил нужный поворот, он может потерять до 15 минут в пути. Голосовые подсказки по ориентирам — ещё один шаг к навигации, которая лучше понимает дорожный контекст и помогает водителям увереннее ехать даже по незнакомому маршруту», — считает руководитель сервиса «Яндекс Карты» Ирина Грачёва.

Теги: яндекс карты, яндекс.навигатор, навигация, яндекс
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут
