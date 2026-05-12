«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут

«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» начали давать пользователям подсказки не только по улицам и съездам, но и заметным городским ориентирам. Технологии на базе искусственного интеллекта позволяют объяснять маршрут так, как это сделал бы человек. На данном этапе оба сервиса учитывают более 10 тыс. ориентиров по всей России.

К примеру, пользователь может услышать фразы «У магазина поверните направо» или «Через 200 метров у памятника держитесь левее». Такой подход упрощает для водителей ориентирование на незнакомых маршрутах, сложных развязках и др. Что касается самих новых ориентиров, то речь об объектах, которые можно легко распознать в процессе движения. К ним относятся магазины, остановки, заправки, памятники и др. Такие объекты дополнительно выделили на панорамах улиц, чтобы водители видели только те ориентиры, которые легко заметить во время езды.

Для генерации подсказок используются ИИ-алгоритмы, которые анализируют маршрут следования и определяют точки, в которых будет полезно добавление дополнительного ориентира. После этого алгоритмы выбирают наиболее подходящий при манёвре водителя ориентир и время, когда должно прозвучать оповещение.

Ранее технологии на базе ИИ позволили реализовать в картографическом сервисе «Яндекса» функцию уточнения конкретной улицы и дорожного ориентира, у которого следует совершить манёвр. Пользователи сервиса могут настроить голосовые подсказки для знакомых маршрутов, а также получать их только при съездах на шоссе, эстакады и др.

«На сложных и незнакомых маршрутах простого «поверните направо» часто недостаточно. По нашим данным, если водитель не успел сориентироваться и пропустил нужный поворот, он может потерять до 15 минут в пути. Голосовые подсказки по ориентирам — ещё один шаг к навигации, которая лучше понимает дорожный контекст и помогает водителям увереннее ехать даже по незнакомому маршруту», — считает руководитель сервиса «Яндекс Карты» Ирина Грачёва.