Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека

В стремлении вдохновляться компьютерными играми и фантастическими фильмами производители оборудования порой заходят так далеко, что на рынке появляются причудливые и не очень востребованные электрические пикапы Tesla Cybertruck. Китайская Unitree тоже не боится экспериментов, и на днях её основатель продемонстрировал шагающего робота с кабиной, внутри которого располагается человек.

При этом оснащённый двумя ногами и двумя руками робот GD01 может прекрасно передвигаться и без человека в кабине, он также может прогуливаться на четвереньках, словно прогибаясь в спине до упора на передние конечности. В таком положении седок внутри встроенной в «грудную клетку» робота оказался бы лежащим в кресле лицом вверх.

Из непродолжительного видеоролика с участием основателя Unitree Robotics Ван Синьсиня (Wang Xingxing) становится понятно, что этот своего рода «аватар» позволяет осуществлять различные работы, требующие определённой силы и манёвренности, которыми человек от природы не обладает. Демонстрируя, как робот одним ударом кулака разрушает стену из бетонных блоков, компания одновременно подчёркивает сугубо гражданскую ориентацию GD01, призывая использовать робота со всей необходимой осторожностью и ответственностью.

Вместе с человеком в кабине такой робот весит около 500 кг, а его стоимость в случае выхода на рынок будет начинаться с $650 000. Прочие характеристики и сроки появления робота GD01 в продаже не уточняются. По сути, он больше нужен Unitree для привлечения внимания к своему IPO. По итогам прошлого года Unitree стала крупнейшим поставщиком человекоподобных роботов в мире, хотя они предлагались преимущественно на рынке Китая, а также одной из немногих в этом сегменте рынка смогла похвастать прибылью в размере $88 млн, а её выручка выросла более чем в четыре раза до $251 млн.