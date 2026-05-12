Сотрудники Amazon используют ИИ вхолостую — ради отчётности, а не результата

По мере распространения технологий генеративного искусственного интеллекта корпорации начали требовать от сотрудников демонстрировать практические успехи в их освоении, но подобное давление породило паразитное явление: работники поручают ИИ бессмысленные задачи исключительно для улучшения статистики внедрения.

По крайней мере, о таком феномене рассказывает Financial Times применительно к деятельности компании Amazon. Сотрудники интернет-гиганта всё активнее используют программное решение MeshClaw, которое подключается к рабочим инструментам сотрудников и может выполнять задания от их имени. Некоторые сотрудники Amazon начали использовать этого агента для автоматизации фактически бесполезной активности, только чтобы повысить свой личный рейтинг с точки зрения эффективности освоения ИИ.

Произошло это в результате нарастающего давления со стороны руководства, которое теперь требует, чтобы более 80 % разработчиков программного обеспечения на еженедельной основе использовали ИИ. По каждому сотруднику ведётся отдельная статистика, и отстающим от целевых показателей приходится давать непростые объяснения руководству. Формально руководители не должны использовать данные об ИИ-токенах для оценки эффективности сотрудников, но последние начали подозревать, что так или иначе это происходит. У отдельных работников Amazon в таких условиях появляются ложные стимулы, и они фактически имитируют высокую активность в использовании ИИ ради достижения корыстных целей, а не общего блага компании.

Американские техногиганты вкладывают колоссальные суммы в развитие инфраструктуры ИИ, поэтому им важно демонстрировать инвесторам и руководству, что данные технологии внедряются и приносят практическую пользу. Проще всего это делать на собственном примере, поэтому собирающаяся направить на капитальные расходы $200 млрд в этом году Amazon оказывает растущее давление на своих сотрудников. Первоначально Amazon выкладывала групповую статистику по использованию ИИ своими сотрудниками, но теперь доступ к индивидуальным результатам имеют только сами специалисты и их непосредственное руководство. Последнему формально запрещается использовать такую статистику для оценки эффективности персонала.

Как поясняет Financial Times, внутри компании Meta✴ Platforms подобные злоупотребления среди сотрудников тоже наблюдаются. Агентское ПО MeshClaw, которое используется для таких целей сотрудниками Amazon, способно загружать программный код в продуктивные версии софта, сортировать электронные письма и взаимодействовать с приложениями типа Slack. Над созданием этого агента работало более 30 специалистов Amazon. Многие сотрудники обеспокоены безопасностью применения подобных решений, поскольку ИИ способен генерировать множество ошибок, а его в данном случае мало кто контролирует.