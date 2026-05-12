Сотрудники Amazon используют ИИ вхолостую — ради отчётности, а не результата

По мере распространения технологий генеративного искусственного интеллекта корпорации начали требовать от сотрудников демонстрировать практические успехи в их освоении, но подобное давление породило паразитное явление: работники поручают ИИ бессмысленные задачи исключительно для улучшения статистики внедрения.

Источник изображения: Amazon, Dall-E

По крайней мере, о таком феномене рассказывает Financial Times применительно к деятельности компании Amazon. Сотрудники интернет-гиганта всё активнее используют программное решение MeshClaw, которое подключается к рабочим инструментам сотрудников и может выполнять задания от их имени. Некоторые сотрудники Amazon начали использовать этого агента для автоматизации фактически бесполезной активности, только чтобы повысить свой личный рейтинг с точки зрения эффективности освоения ИИ.

Произошло это в результате нарастающего давления со стороны руководства, которое теперь требует, чтобы более 80 % разработчиков программного обеспечения на еженедельной основе использовали ИИ. По каждому сотруднику ведётся отдельная статистика, и отстающим от целевых показателей приходится давать непростые объяснения руководству. Формально руководители не должны использовать данные об ИИ-токенах для оценки эффективности сотрудников, но последние начали подозревать, что так или иначе это происходит. У отдельных работников Amazon в таких условиях появляются ложные стимулы, и они фактически имитируют высокую активность в использовании ИИ ради достижения корыстных целей, а не общего блага компании.

Американские техногиганты вкладывают колоссальные суммы в развитие инфраструктуры ИИ, поэтому им важно демонстрировать инвесторам и руководству, что данные технологии внедряются и приносят практическую пользу. Проще всего это делать на собственном примере, поэтому собирающаяся направить на капитальные расходы $200 млрд в этом году Amazon оказывает растущее давление на своих сотрудников. Первоначально Amazon выкладывала групповую статистику по использованию ИИ своими сотрудниками, но теперь доступ к индивидуальным результатам имеют только сами специалисты и их непосредственное руководство. Последнему формально запрещается использовать такую статистику для оценки эффективности персонала.

Как поясняет Financial Times, внутри компании Meta Platforms подобные злоупотребления среди сотрудников тоже наблюдаются. Агентское ПО MeshClaw, которое используется для таких целей сотрудниками Amazon, способно загружать программный код в продуктивные версии софта, сортировать электронные письма и взаимодействовать с приложениями типа Slack. Над созданием этого агента работало более 30 специалистов Amazon. Многие сотрудники обеспокоены безопасностью применения подобных решений, поскольку ИИ способен генерировать множество ошибок, а его в данном случае мало кто контролирует.

Теги: ии, ии-агент, ии-помощник, имитация, amazon
