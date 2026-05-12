Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия

Кризисные ситуации на мировом рынке полупроводниковых компонентов развиваются порой по непредсказуемому сценарию, и если до недавних пор на слуху была история с дефицитом гелия из-за войны на Ближнем Востоке, то теперь она получила развитие. Производству чипов далеко за пределами региона угрожает нехватка специализированных резервуаров для транспортировки гелия.

Как поясняет Nikkei Asian Review, в мире всего несколько компаний, выпускающих сосуды для безопасной транспортировки гелия при сверхнизких температурах и большом давлении. Поскольку из того же Катара до начала военных действий в Иране и окрестностях гелий экспортировался на регулярной основе, в регионе скопился некоторый запас таких цистерн, ранее находившихся в обращении. Теперь эти сосуды не могут быть вывезены из района боевых действий, и для поставки гелия из других стран просто не хватает свободных ёмкостей. Производители резервуаров для транспортировки гелия не спешат компенсировать это увеличением объёмов выпуска своей продукции, поскольку это не только занимает время, но и создаёт некоторую неопределённость с дальнейшей судьбой «излишних» сосудов в случае скорой нормализации ситуации.

На долю Катара приходилось до трети поставок гелия на мировой рынок, но после начала боевых действий на Ближнем Востоке экспорт этого газа, востребованного при производстве полупроводниковых компонентов, прекратился из этой страны. Россия, как отмечает Nikkei, ограничила экспорт гелия ради стабилизации внутреннего рынка, хотя исторически могла претендовать на 9 % мирового рынка. Американские поставщики контролируют до 43 % мирового рынка, но азиатским производителям чипов их сырьё наверняка будет обходиться дороже катарского. По данным TechInsights, из-за проблем на Ближнем Востоке не менее 14 % экспорта гелия из Катара пострадают в перспективе ближайшего года или двух.

В Китае цены на гелий после начала боевых действий в Иране выросли до десяти раз. Российские поставки тоже прекратились. Если большие производители чипов ещё могут закупать гелий с запасом, то мелким участникам рынка порой ничего не достаётся вообще.

Многие специализированные растворители, используемые при производстве чипов, с марта выросли в цене как минимум на 40 %, включая метанол, ксилол и другие вещества, применяемые в отрасли. Подложки для микросхем и печатные платы производятся с применением различных видов смол, которым нужны растворители. При этом бум ИИ повышает цены на специальные виды стекловолокна, которые применяются при производстве печатных плат. Цены растут на десятки процентов буквально ежеквартально. Дорожают и металлы вроде меди, никеля и золота, без которых производство чипов и печатных плат тоже не обходится. Участникам рынка сложно перекладывать растущие расходы на плечи потребителей, поэтому у многих из них прибыли стремительно падают. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется надолго, это негативно скажется на всей мировой экономике и различных отраслях промышленности, пусть и не сразу.

Рекордными в текущем году стали цены на паравольфрамат аммония, который необходим при изготовлении вольфрама. Соединения этого металла входят в состав некоторых технических газов, применяемых при производстве микросхем, а ещё с его помощью легируют сплавы, из которых изготавливаются свёрла, используемые при механической обработке печатных плат. Нефтехимическая промышленность в целом снабжает производителей полупроводниковых компонентов многими видами расходных материалов, и конфликт на Ближнем Востоке усугубляет ситуацию с их доступностью. Даже если военные действия прекратятся, инфляционное давление на цепочки поставок уже нельзя будет остановить. На фоне роста капитальных расходов и фонда оплаты труда возникают все условия для подорожания чипов, как отмечают производители.

Теги: иран, производство микросхем, полупроводники, дефицит, гелий
