«Apple так делает, и вам это нравится»: Microsoft ответила критикам будущего «ускорителя» Windows 11

Ранее сообщалось, что Microsoft работает над новой функцией «Профиль низкой задержки», которая будет повышать частоту процессора до максимума в короткие промежутки времени, чтобы ускорить запуск приложений и повысить отзывчивость Windows 11. Apple и Google уже используют аналогичные функции для своих платформ, однако функция «Профиль низкой задержки» для Windows 11 вызвала неожиданную критику среди пользователей.

Как сообщает Windows Central, пользователи в сети называют это «ленивым» решением проблем с производительностью Windows 11, а другие критикуют Microsoft за то, что она не оптимизирует код для повышения производительности ОС. Многие также просто троллят компанию, просто потому что высмеивать Microsoft стало модно.

Вице-президент Microsoft Скотт Хансельман (Scott Hanselman) решил ответить интернет-троллям в соцсети X. Он объяснил, как и почему новая функция «Профиль низкой задержки» на самом деле является стандартной практикой и в целом полезна для конечных пользователей.

«Все современные операционные системы делают это, включая macOS и Linux. Это не “обман”. Именно так современные системы обеспечивают быструю работу приложений: они временно повышают скорость процессора и отдают приоритет интерактивным задачам для уменьшения задержки», — написал Хансельман.

Он также отметил, что это делают не только операционные системы для компьютеров, но и для смартфонов. Все современные вычислительные системы используют хитрости с частотой процессора для повышения отзывчивости при открытии приложений. «Ваш смартфон уже делает это. Постоянно. Каждое касание активирует ядра, повышает тактовую частоту, отображает кадр, а затем через миллисекунды возвращается в режим ожидания. Apple делает это, и вам это нравится. Пусть Windows делает то, что должна».

Твиты Хансельмана — это ответ тем, кто не понимает, что подобная практика повышения производительности уже реализована в большинстве операционных систем. Windows тоже в некоторой степени это делала, но новая функция «Профиль низкой задержки» увеличивает частоту этого процесса, так что теперь это происходит быстрее и чаще, обеспечивая заметное повышение отзывчивости всей ОС.

Очевидно, что помимо новой функции компания также ведёт работу и над оптимизацией кода операционной системы, чтобы обеспечить быструю, производительную и стабильную работу Windows 11. Многие в интернете продолжают критиковать прогресс Windows 11, но на самом деле Microsoft вносит позитивные изменения и добивается результатов. Как показывают тесты Windows Central, новая функция «Профиль низкой задержки» действительно заметно улучшает общую скорость работы ОС.