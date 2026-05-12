Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы «Apple так делает, и вам это нравится»: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Apple так делает, и вам это нравится»: Microsoft ответила критикам будущего «ускорителя» Windows 11

Ранее сообщалось, что Microsoft работает над новой функцией «Профиль низкой задержки», которая будет повышать частоту процессора до максимума в короткие промежутки времени, чтобы ускорить запуск приложений и повысить отзывчивость Windows 11. Apple и Google уже используют аналогичные функции для своих платформ, однако функция «Профиль низкой задержки» для Windows 11 вызвала неожиданную критику среди пользователей.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Как сообщает Windows Central, пользователи в сети называют это «ленивым» решением проблем с производительностью Windows 11, а другие критикуют Microsoft за то, что она не оптимизирует код для повышения производительности ОС. Многие также просто троллят компанию, просто потому что высмеивать Microsoft стало модно.

Вице-президент Microsoft Скотт Хансельман (Scott Hanselman) решил ответить интернет-троллям в соцсети X. Он объяснил, как и почему новая функция «Профиль низкой задержки» на самом деле является стандартной практикой и в целом полезна для конечных пользователей.

«Все современные операционные системы делают это, включая macOS и Linux. Это не “обман”. Именно так современные системы обеспечивают быструю работу приложений: они временно повышают скорость процессора и отдают приоритет интерактивным задачам для уменьшения задержки», — написал Хансельман.

Он также отметил, что это делают не только операционные системы для компьютеров, но и для смартфонов. Все современные вычислительные системы используют хитрости с частотой процессора для повышения отзывчивости при открытии приложений. «Ваш смартфон уже делает это. Постоянно. Каждое касание активирует ядра, повышает тактовую частоту, отображает кадр, а затем через миллисекунды возвращается в режим ожидания. Apple делает это, и вам это нравится. Пусть Windows делает то, что должна».

Твиты Хансельмана — это ответ тем, кто не понимает, что подобная практика повышения производительности уже реализована в большинстве операционных систем. Windows тоже в некоторой степени это делала, но новая функция «Профиль низкой задержки» увеличивает частоту этого процесса, так что теперь это происходит быстрее и чаще, обеспечивая заметное повышение отзывчивости всей ОС.

Очевидно, что помимо новой функции компания также ведёт работу и над оптимизацией кода операционной системы, чтобы обеспечить быструю, производительную и стабильную работу Windows 11. Многие в интернете продолжают критиковать прогресс Windows 11, но на самом деле Microsoft вносит позитивные изменения и добивается результатов. Как показывают тесты Windows Central, новая функция «Профиль низкой задержки» действительно заметно улучшает общую скорость работы ОС.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft улучшила работу Windows 11 с тачпадом и сенсорной клавиатурой, а также повысила стабильность «Проводника»
Windows 11 до сих пор держится на коде эпохи Windows 95 — попытки заменить его провалились
«Профиль низкой задержки» ускорит Windows 11 — но процессору придётся кратковременно работать на максимум
В Linux предложили встроить экстренный «рубильник» для защиты от уязвимостей CopyFail и Dirty Frag
На iPhone появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений
Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений
Теги: windows 11, производительность, microsoft
windows 11, производительность, microsoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости
Предложен протокол IPv8 — с обратной совместимостью с привычным IPv4
BitLocker взломали за 5 минут — даже на обновлённой Windows 11 17 мин.
Баг в обновлении добавил в Google Chrome 148 неудаляемую панель закладок 26 мин.
Samsung выпустила бету One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26 27 мин.
ИИ сломал правила кибербезопасности — 90-дневное окно раскрытия уязвимостей теперь мертво 28 мин.
Бывший продюсер Electronic Arts объяснил, почему вероятность выхода Dead Space 4 крайне мала 59 мин.
Браузер Apple Safari научится сам группировать вкладки 2 ч.
Космический DevSecOps: Red Hat и Voyager Technologies успешно протестировали микро-ЦОД на борту МКС 2 ч.
«Apple так делает, и вам это нравится»: Microsoft ответила критикам будущего «ускорителя» Windows 11 2 ч.
Broadcom обещает, что VMware Cloud Foundation 9.1 позволит значительно снизить расходы на ИИ-инфраструктуру 3 ч.
Ebay отмела «недостоверное и непривлекательное» предложение GameStop о поглощении за $56 млрд 3 ч.
Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии 31 мин.
Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры 49 мин.
Выяснилась дата начала продаж смартфонов Honor 600 и 600 Pro в России 2 ч.
Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов 2 ч.
До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250 4 ч.
Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия 4 ч.
Noctua выпустила чёрный 120-мм вентилятор NF-A12x25 G2 PWM chromax.black за $35 4 ч.
Matter получит интеграцию с OpenADR — умный дом поможет экономить электроэнергию и платить меньше 5 ч.
Dell выпустила ИИ-сервер PowerEdge XE9785 с ускорителями AMD Instinct MI355X 5 ч.
Видео: человекоподобные роботы Figure собрали вещи в комнате и заправили постель 5 ч.