Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов

Эксперт в области инвестиций Майкл Бьюрри (Michael Burry), прославившийся благодаря фильму «Игра на понижение» (The Big Short), предупредил, что индекс Nasdaq 100 движется к резкому развороту после «параболического» скачка, который поднял оценку технологических компаний до высоких, но неустойчивых значений, передаёт Bloomberg.

Источник изображения: Arturo Añez / unsplash.com

Положение рынка напоминает то, что наблюдалось в эпоху пузыря доткомов непосредственно перед крахом — в частности, он указал на резкий скачок акций производителей чипов, в результате которого показатель Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index с конца марта взлетел почти на 70 %. Компании из индекса Nasdaq 100 торгуются с коэффициентом отношения цены к прибыли на уровне 43 против предполагаемых 30. Это происходит из-за того, что на Уолл-стрит более чем на 50 % завысили прибыль «самых быстрорастущих и наиболее высоко оценённых компаний».

«Мы становимся свидетелями исторических событий. На фондовом рынке это нехорошо», — заявил господин Бьюрри. Он сравнил происходящее со «сценой кровавой автомобильной аварии за несколько минут до того, как она случится». Эксперт также выразил обеспокоенность тем, как из-за колоссальных расходов на искусственный интеллект взлетели акции Alphabet и Amazon. Индексы подобрались к рекордным максимумам даже вопреки неблагополучной геополитической обстановке.

Источник изображения: bloomberg.com

Тенденция к росту охватила весь рынок: индекс S&P 500 ставит очередной исторический рекорд при том, что всего лишь 5 % входящих в него компаний находятся на минимальных за 52 недели уровнях — другими словами, компании дорожают все вместе. Показатель Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index поднимался настолько сильно выше 200-дневной скользящей средней лишь дважды: в июле 1995 года и в марте 2000 года, на пике пузыря доткомов.

От ставок на короткие позиции Майкл Бьюрри, впрочем, предостерёг: сейчас они стоят неоправданно дорого, а срок обвала фондового рынка предугадать непросто — не у всякого инвестора хватит на это средств. Сам он, однако, обзавёлся «значительной короткой позицией с использованием заёмных средств против портфеля компаний», которые считает «депрессивными и нишевыми»; кроме того, он планирует «сократить долю компаний», не соответствующих его «самым строгим требованиям к оценке». Инвесторам он рекомендовал зафиксировать прибыль от недавнего роста и сократить долю акций в целом, и в первую очередь — акций технологического сектора.

«Даже если кажется, что ещё остаётся время для роста, любой, кому посчастливилось оказаться на этих параболических движениях, не продавая, ставит на собственную способность выйти из игры на вершине или около неё. История показывает, что даже если вечеринка продлится ещё неделю, месяц, три или год, в результате цены всё равно значительно снизятся. Мы вступаем в настолько экстремальную ситуацию, что последствия будут неизбежны, где бы кто ни спрятался», — предупредил эксперт.

Теги: пузырь, акции, nasdaq
