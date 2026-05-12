TikTok бросила вызов Booking: теперь можно бронировать путешествия и отели прямо из видео

Сегодня компания TikTok объявила о запуске сервиса TikTok GO, позволяющего пользователям находить и бронировать отели, достопримечательности и развлечения непосредственно в приложении. Увидев что-то интересное при просмотре видео на платформе, пользователи могут узнать подробности, проверить наличие мест и совершить бронирование. Партнёрами нового сервиса стали Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets и Trip.com.

Источник изображения: unsplash.com

Запуск TikTok GO свидетельствует о стремлении компании удерживать пользователей в своём приложении от поиска до покупки. TikTok уже применял подобную стратегию: TikTok Shop, запущенный в США в 2023 году, интегрировал электронную коммерцию непосредственно в приложение, позволяя пользователям покупать товары, показанные в видеороликах, не покидая его.

TikTok GO применяет ту же логику к путешествиям. Вместо того чтобы направлять пользователей на сторонние сайты, TikTok позиционирует себя как универсальная платформа, где вирусный контент о путешествиях может стимулировать бронирования и доход. TikTok последовательно превращает свой поисковый механизм в транзакционный слой, что одновременно повышает удержание пользователей и открывает совершенно новые потоки доходов для новых владельцев. Теперь создатели контента, демонстрирующие отели, достопримечательности и развлечения, могут напрямую связывать свой контент с бронированиями, получая возможность зарабатывать за счёт комиссионных и рекламных кампаний.

Появление сервиса TikTok GO ещё более обостряет конкуренцию TikTok с Google. TikTok планомерно отбирает у Google основные направления бизнеса, так как пользователи всё чаще используют приложение в качестве поисковой системы. Партнёры TikTok GO, в том числе Booking.com и Expedia, также являются прямыми конкурентами нового сервиса в сфере поиска туристических услуг.

«Каждый день миллионы людей в TikTok узнают, где поесть, где остановиться и чем заняться дальше, — заявил генеральный директор TikTok USDS Joint Venture Адам Прессер (Adam Presser). — TikTok GO напрямую связывает этот момент вдохновения с компаниями, стоящими за ним, и это хорошо для создателей контента, хорошо для местных предприятий и хорошо для сообществ».

Сейчас сервис TikTok GO уже доступен в США для пользователей старше 18 лет.

Теги: tiktok, бронирование, путешествия, конкуренция
