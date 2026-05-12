16-минутная демонстрация операционной системы Google Aluminium OS утекла в преддверии анонса

Aluminium OS, грядущая версия Android для ПК от Google, просочилась в интернет всего за несколько часов до презентации Google на Android Show. Инсайдер Mystic Leaks поделился 16-минутным видео, которое, по всей видимости, демонстрирует реально функционирующую операционную систему.

После экрана загрузки с логотипом Android видео показывает процесс настройки нового устройства. Этот процесс и пользовательский интерфейс в целом очень похожи на стандартный Android, только уменьшены для удобства использования на ноутбуке.

Панель задач и меню приложений похожи на те, к которым привыкли пользователи ChromeOS, но на домашнем экране теперь отображаются значки рабочего стола и строка поиска Google. В приложении «Настройки» даже отображается операционная система устройства как «Android версии 17».

Наряду с этим демонстрационным видеороликом, сегодня в Сеть также просочились изображения новой линейки устройств под общим названием Googlebooks, которые, возможно, являются ноутбуками, предназначенными для работы под управлением новой ОС Android для ПК.

Мероприятие Android Show I/O Edition 2026 состоится 12 мая в 10:00 по Тихоокеанскому времени (20:00 мск). Как ожидается, компания сделает ряд важных объявлений о том, что ждёт ОС Android в будущем.