Google объявила, что Android-смартфоны м...
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop

В ноябре прошлого года Google обеспечила поддержку передачи файлов на iPhone с помощью AirDrop для смартфонов серии Pixel 10. Сегодня Google объявила о планах добавить поддержку AirDrop через Quick Share на устройства своих партнёров по экосистеме Android, включая Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor.

Источник изображения: 9to5google

Недавно поддержка передачи файлов по AirDrop через Quick Share появилась у Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra. Также поддержка AirDrop через Quick Share появилась у большего количества смартфонов Samsung с выпуском One UI 8.5 в начале этого месяца. Владельцы смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra ещё в марте получили доступ к этой функции, обеспечивающей возможность обмениваться файлами с устройствами Apple iPhone, iPad и Mac.

Кроме того, Google предложила альтернативное решение для кроссплатформенного обмена данными, требующее использования QR-кодов. «Если у вас нет совместимого устройства, начиная с сегодняшнего дня вы можете использовать Quick Share на любом телефоне Android для генерации QR-кода, который позволит вам мгновенно делиться данными с устройствами iOS через облако. А вскоре мы также сделаем Quick Share доступным в некоторых ваших любимых приложениях, включая WhatsApp», — заявила Google.

Также в этом году ожидается запуск ещё одной новой функции, тестирование которой началось в декабре. Она позволяет переносить пароли, фотографии, сообщения, приложения, контакты, eSIM-карты и расположение элементов на главном экране с iPhone на Android-устройство. Сообщается, что поначалу новый беспроводной процесс переноса данных будет доступен для некоторых устройств Google Pixel и Samsung Galaxy.

Теги: google, airdrop, android, функция, apple iphone
