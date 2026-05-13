Сотрудники Meta✴ взбунтовались против ПО, следящего за движениями их мышей

Корпорации пытаются оправдать сохранение прежнего штата персонала в условиях бурного развития искусственного интеллекта, для оценки эффективности работы каждого сотрудника применяются всё более причудливые методики. Meta✴ с прошлой недели начала устанавливать на рабочие ПК сотрудников приложение, которое следит за движениями мыши. Это уже вызвало волну протестов среди американских сотрудников компании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на фотографии, которыми очевидцы поделились с агентством. Листовки с призывами выступить против данной инициативы работодателя через подписание особой петиции появились в американских офисах Meta✴ Platforms в местах с потенциально высокой проходимостью: у кулеров с водой, аппаратов с закусками, в туалетных комнатах и помещениях для совещаний. Примечательно, что на следующей неделе Meta✴ должна сократить до 10 % своего персонала, следуя общей для американских техногигантов тенденции. Капитальные расходы на развитие ИИ-инфраструктуры для крупных технологических корпораций США сейчас важнее, чем сохранение рабочих мест за сотрудниками.

По мнению некоторых работников Meta✴, приложение для отслеживания движений курсорам мыши будет использовано руководством для создания программных агентов, способных заменить реальных сотрудников с учётом специфики их работы. Официальные представители компании подчеркнули, что подобные методы создания ИИ-агентов действительно рассматриваются, но это нужно для демонстрации эффективности подобного программного обеспечения широкой аудитории. В Великобритании сотрудники Meta✴ пытаются создать профсоюз для защиты своих прав.