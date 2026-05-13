Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Сотрудники M**a взбунтовались против ПО,...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Сотрудники Meta✴ взбунтовались против ПО, следящего за движениями их мышей

Корпорации пытаются оправдать сохранение прежнего штата персонала в условиях бурного развития искусственного интеллекта, для оценки эффективности работы каждого сотрудника применяются всё более причудливые методики. Meta с прошлой недели начала устанавливать на рабочие ПК сотрудников приложение, которое следит за движениями мыши. Это уже вызвало волну протестов среди американских сотрудников компании.

Источник изображения: Unsplash, Anna Kumpan

Источник изображения: Unsplash, Anna Kumpan

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на фотографии, которыми очевидцы поделились с агентством. Листовки с призывами выступить против данной инициативы работодателя через подписание особой петиции появились в американских офисах Meta Platforms в местах с потенциально высокой проходимостью: у кулеров с водой, аппаратов с закусками, в туалетных комнатах и помещениях для совещаний. Примечательно, что на следующей неделе Meta должна сократить до 10 % своего персонала, следуя общей для американских техногигантов тенденции. Капитальные расходы на развитие ИИ-инфраструктуры для крупных технологических корпораций США сейчас важнее, чем сохранение рабочих мест за сотрудниками.

По мнению некоторых работников Meta, приложение для отслеживания движений курсорам мыши будет использовано руководством для создания программных агентов, способных заменить реальных сотрудников с учётом специфики их работы. Официальные представители компании подчеркнули, что подобные методы создания ИИ-агентов действительно рассматриваются, но это нужно для демонстрации эффективности подобного программного обеспечения широкой аудитории. В Великобритании сотрудники Meta пытаются создать профсоюз для защиты своих прав.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сотрудники Amazon используют ИИ вхолостую — ради отчётности, а не результата
В мае будет уволен каждый десятый сотрудник Meta✴
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX
Взрывы белых карликов-каннибалов оказались неоднородными и годами искажали картину тёмной энергии
Глава OpenAI заявил в суде, что Илон Маск сам поддержал идею перевода стартапа на коммерческие рельсы
Теги: me, ии, ии-агент, протесты
me, ии, ии-агент, протесты
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
16-минутная демонстрация операционной системы Google Aluminium OS утекла в преддверии анонса
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 2 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 2 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 2 ч.
Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic от соавтора Mass Effect не станет игрой на сотни часов и обойдётся без «творчески бездушного» ИИ 2 ч.
Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков 3 ч.
Google представила Gemini Intelligence — следующий эволюционный шаг Gemini на Android-смартфонах 4 ч.
В iOS 27 появится новый жест для вызова поиска через Dynamic Island 8 ч.
Red Hat анонсировала интегрированную ИИ-платформу Red Hat AI 3.4 12 ч.
«Быстро, жестоко и бескомпромиссно олдскульно»: анонсирован ретрошутер Nailcrown в эстетике тёмного фэнтези 14 ч.
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России 15 ч.
В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel 2 ч.
Micron начала пробные поставки передовых модулей DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 Гбайт 2 ч.
Сотрудники Meta взбунтовались против ПО, следящего за движениями их мышей 2 ч.
Samsung представит умные очки Galaxy Glasses в конце июля 2 ч.
Edge-компьютер Firefly AIBox-K3 оснащён чипом RISC-V с ИИ-производительностью до 60 TOPS 4 ч.
Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX 4 ч.
Китай запустит на Луну «кентавров» — человекоподобных роботов на колёсных шасси 4 ч.
Взрывы белых карликов-каннибалов оказались неоднородными и годами искажали картину тёмной энергии 4 ч.
Рынок материалов для производства полупроводниковых компонентов в прошлом году вырос на 6,8 % до $73,2 млрд 5 ч.
Замедление темпов роста курса акций Nvidia сократило прошлогодние доходы основателя компании на 27 % 5 ч.