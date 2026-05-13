Meta✴ начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram✴

Meta начала предоставлять родителям более подробную информацию о том, чем интересуются их дети в Instagram. Соответствующая функция появилась в детских учётных записях — связанные с ними родительские аккаунты будут получать оповещения об интересующих детей темах — например, о баскетболе или моде.

В декабре минувшего года Meta добавила пользователям Instagram возможность в свободной форме указывать темы, которые они хотят или не хотят видеть в своих лентах. Пользователи учётных записей для несовершеннолетних ограничены в том, какие темы они могут добавлять в свой персональный рекомендательный алгоритм — он должен в общих чертах соответствовать фильмам с рейтингом PG-13.

Механизмы родительского контроля на платформах Meta теперь «консолидированы», сообщили в компании. Соответствующие настройки в сервисах Instagram, Meta Horizon, Facebook и Messenger централизованно управляются в личном кабинете Family Center. Родители могут «отправлять единое приглашение для контроля над своим подростком» во всех этих приложениях. В ближайшее время в Family Center появятся дополнительные средства контроля, в том числе «совокупное время, проводимое» несовершеннолетними в сервисах Meta.

Теги: родительский контроль
Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

