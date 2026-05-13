Meta✴ начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram✴

Meta✴ начала предоставлять родителям более подробную информацию о том, чем интересуются их дети в Instagram✴. Соответствующая функция появилась в детских учётных записях — связанные с ними родительские аккаунты будут получать оповещения об интересующих детей темах — например, о баскетболе или моде.

В декабре минувшего года Meta✴ добавила пользователям Instagram✴ возможность в свободной форме указывать темы, которые они хотят или не хотят видеть в своих лентах. Пользователи учётных записей для несовершеннолетних ограничены в том, какие темы они могут добавлять в свой персональный рекомендательный алгоритм — он должен в общих чертах соответствовать фильмам с рейтингом PG-13.

Механизмы родительского контроля на платформах Meta✴ теперь «консолидированы», сообщили в компании. Соответствующие настройки в сервисах Instagram✴, Meta✴ Horizon, Facebook✴ и Messenger централизованно управляются в личном кабинете Family Center. Родители могут «отправлять единое приглашение для контроля над своим подростком» во всех этих приложениях. В ближайшее время в Family Center появятся дополнительные средства контроля, в том числе «совокупное время, проводимое» несовершеннолетними в сервисах Meta✴.