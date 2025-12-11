В Instagram✴ теперь можно настраивать алгоритмы Reels под свои предпочтения

Instagram✴ добавила в Reels новый инструмент «Ваш алгоритм» на базе ИИ, позволяющий пользователям контролировать темы, которые рекомендует к просмотру алгоритм и настраивать рекомендации в соответствии с их интересами.

«По мере того, как ваши интересы меняются со временем, мы хотим предоставить вам более эффективные способы контролировать то, что вы видите, — сообщается в блоге Instagram✴. — Используя ИИ, вы теперь можете проще просматривать и персонализировать темы, которые формируют ваши Reels, делая рекомендации ещё более индивидуальными для вас». Соцсеть пообещала вскоре добавить эту возможность в раздел «Исследовать» и другие разделы приложения.

Для настройки алгоритма Reels необходимо коснуться значка в правом верхнем углу (две линии с сердечками). После этого откроется раздел «Ваш алгоритм», где отображаются темы, которые, по мнению Instagram✴, интересуют пользователя. Здесь можно указать, какие из них хотелось бы видеть чаще или реже, и в дальнейшем алгоритм будет следовать этим рекомендациям. При желании пользователь может поделиться своими интересами в своей «Истории», чтобы друзья и подписчики могли видеть, чем он увлекается.

На данный момент новая функция «Ваш алгоритм» в Reels доступна только для пользователей в США, но в дальнейшем к ней получат доступ пользователи из других регионов.

Аналогичная функция под названием «Управление темами» есть в TikTok. С её помощью они могут лучше контролировать то, что видят в ленте «Для вас».