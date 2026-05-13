В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel

Intel подтвердила, что ведёт с Google совместную работу над проектом Googlebook — новой платформы для ноутбуков с функциями искусственного интеллекта Gemini Intelligence. Это будут «премиальные, модные устройства, разработанные для Intelligence», а в продажу они поступят осенью.

Googlebook — новая категория лэптопов, объединяющая ChromeOS, Android и возможность установки приложений из «Play Маркета». Предусмотрены широкий набор функций ИИ Gemini, пользовательские виджеты и прямая интеграция со смартфонами под Android. Google не уточнила, на каких процессорах будут работать первые системы Googlebook, но раскрыла партнёров: Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Intel, со своей стороны, добавила, что платформа будет работать с чипами x86, но ожидается, что в экосистеме будет модели и на Arm-процессорах.

Одним из вероятных кандидатов на роль процессоров для новой экосистемы представляются чипы семейства Wildcat Lake для массовых мобильных компьютеров — это модели Intel Core Series 3 до 6-ядерных в конфигурации 2P+4LP-E, с интегрированной графикой Xe3 и низким потреблением энергии. Google, однако, оговорилась, что проект Googlebook будет охватывать системы от нескольких OEM-партнёров с жёсткими требованиями к аппаратной части в отношении процессоров, памяти, накопителей и раскладки клавиатуры — ожидаются варианты с чипами от Qualcomm и MediaTek.

Конечно же, Googlebook станут конкурировать с бюджетным Apple MacBook Neo — тот может похвастаться чипом A18 Pro, отсутствием активного охлаждения, длительным временем автономной работы, поддержкой ИИ и невысокой ценой. Состязаться с мощными MacBook Pro компьютеры на Wildcat Lake, конечно, не смогут.

