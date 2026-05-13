Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели

Хакерская группировка Nitrogen заявила о краже 8 Тбайт данных у Foxconn — одного из ключевых производственных партнёров Apple. Среди похищенного, по утверждению хакеров, — конструкторская документация клиентов, среди которых Dell, Google, Nvidia. Помимо кражи данных, злоумышленники развернули на предприятиях шифровальщик, парализовавший заводскую инфраструктуру. Foxconn подтвердила, что несколько её североамериканских заводов подверглись кибератаке, и сообщила, что пострадавшие предприятия возобновляют штатное производство.

По данным ресурса The Cybersec Guru, сбой впервые проявился в пятницу, 1 мая, на предприятии в Маунт-Плезанте (штат Висконсин, США). Сначала пропал Wi-Fi, затем отключение распространилось на основную заводскую инфраструктуру. «Нам сказали выключить компьютеры и ни при каких обстоятельствах не входить в систему, — рассказал один из работников на условиях анонимности. — Терминалы учёта рабочего времени не работали. Мы заполняли бумажные табели, просто чтобы фиксировать отработанные часы». По информации ресурса AppleInsider, помимо висконсинского предприятия пострадал завод в Хьюстоне (Техас).

Nitrogen опубликовала образцы файлов, якобы украденных из систем Foxconn, однако материалов, связанных с Apple, среди них не оказалось — завод в Маунт-Плезанте выпускает телевизоры и серверное оборудование. «Группировки вымогателей всё чаще выбирают жертв, способных повлиять на цепочку поставок — физическую или программную, — отметил Аллан Лиска (Allan Liska), аналитик киберугроз компании Recorded Future. — Неудивительно, что мишенью стала Foxconn: компания занимается контрактным производством и хранит конфиденциальные данные множества заказчиков по всему миру».

Nitrogen организована в 2023 году, хотя, по словам Яна Грея (Ian Gray), вице-президента по аналитике угроз компании Flashpoint, первую активность группировки аналитики зафиксировали лишь в 2024 году. С тех пор у неё насчитывается около 50 жертв, преимущественно из сфер производства, технологий и ритейла. Группировка действует главным образом в Северной Америке и Западной Европе и связана с ALPHV/BlackCat. Её шифровальщик построен на основе широко растиражированного кода Conti 2, однако содержит конструктивный дефект: ошибка в механизме шифрования делает расшифровку данных невозможной даже для самих злоумышленников.