Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных

В NASA приступили к важнейшему этапу испытаний нового процессора для космоса, который должен стать «мозгом» будущих автоматических станций и пилотируемых кораблей. Испытания начались в феврале 2026 года и проходят в условиях, максимально приближённых к космической среде. По данным NASA, уже сейчас процессор демонстрирует производительность примерно в 500 раз выше по сравнению с современными решениями такого назначения.

Разработка ведётся в партнёрстве NASA и компании Microchip Technology. Основой проекта стала линейка PIC64-HPSC — это 64-битные процессоры на архитектуре SiFive RISC-V с десятью вычислительными ядрами, поддержкой искусственного интеллекта, векторных вычислений, виртуализации и современных высокоскоростных интерфейсов передачи данных. Такой уровень вычислительной мощности открывает новые возможности для автономных космических систем: аппараты смогут самостоятельно анализировать ситуацию, принимать решения и корректировать действия без ожидания команд с Земли, что особенно важно для миссий к Луне, Марсу и дальним планетам, где задержка сигнала может достигать десятков минут.

Сейчас процессор проходит комплекс жёстких испытаний: его подвергают воздействию радиации, экстремальных температур, вибраций и ударных нагрузок, имитирующих запуск ракеты и длительную эксплуатацию в открытом космосе. Инженеры проверяют не только устойчивость аппаратной части, но и стабильность работы программного обеспечения в условиях возможных сбоев, вызванных космическим излучением. Для NASA это критически важно, поскольку даже кратковременный отказ вычислительной системы во время межпланетной миссии может привести к потере аппарата. По словам специалистов JPL, предварительные результаты подтверждают, что архитектура работает именно так, как и было задумано.

После завершения квалификационных тестов HPSC станет базовой платформой для будущих космических миссий и будет доступен не только NASA, но и коммерческим аэрокосмическим компаниям. Это может стать серьёзным технологическим скачком для всей отрасли, сравнимым с переходом от первых бортовых компьютеров эпохи программы Apollo к современным цифровым системам. Новый процессор позволит создавать значительно более интеллектуальные космические аппараты: от автономных лунных роботов и марсианских роверов до сложных орбитальных станций, способных самостоятельно обрабатывать научные данные и реагировать на нештатные ситуации практически в реальном времени.

Компания Microchip Technology получила соответствующий контракт от NASA в 2022 году. К тому времени используемая NASA в космосе процессорная архитектура приблизилась к своему 30-летнему юбилею и ей нужна была замена.