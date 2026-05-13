Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Новые процессоры NASA для космоса оказал...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных

В NASA приступили к важнейшему этапу испытаний нового процессора для космоса, который должен стать «мозгом» будущих автоматических станций и пилотируемых кораблей. Испытания начались в феврале 2026 года и проходят в условиях, максимально приближённых к космической среде. По данным NASA, уже сейчас процессор демонстрирует производительность примерно в 500 раз выше по сравнению с современными решениями такого назначения.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Разработка ведётся в партнёрстве NASA и компании Microchip Technology. Основой проекта стала линейка PIC64-HPSC — это 64-битные процессоры на архитектуре SiFive RISC-V с десятью вычислительными ядрами, поддержкой искусственного интеллекта, векторных вычислений, виртуализации и современных высокоскоростных интерфейсов передачи данных. Такой уровень вычислительной мощности открывает новые возможности для автономных космических систем: аппараты смогут самостоятельно анализировать ситуацию, принимать решения и корректировать действия без ожидания команд с Земли, что особенно важно для миссий к Луне, Марсу и дальним планетам, где задержка сигнала может достигать десятков минут.

Сейчас процессор проходит комплекс жёстких испытаний: его подвергают воздействию радиации, экстремальных температур, вибраций и ударных нагрузок, имитирующих запуск ракеты и длительную эксплуатацию в открытом космосе. Инженеры проверяют не только устойчивость аппаратной части, но и стабильность работы программного обеспечения в условиях возможных сбоев, вызванных космическим излучением. Для NASA это критически важно, поскольку даже кратковременный отказ вычислительной системы во время межпланетной миссии может привести к потере аппарата. По словам специалистов JPL, предварительные результаты подтверждают, что архитектура работает именно так, как и было задумано.

После завершения квалификационных тестов HPSC станет базовой платформой для будущих космических миссий и будет доступен не только NASA, но и коммерческим аэрокосмическим компаниям. Это может стать серьёзным технологическим скачком для всей отрасли, сравнимым с переходом от первых бортовых компьютеров эпохи программы Apollo к современным цифровым системам. Новый процессор позволит создавать значительно более интеллектуальные космические аппараты: от автономных лунных роботов и марсианских роверов до сложных орбитальных станций, способных самостоятельно обрабатывать научные данные и реагировать на нештатные ситуации практически в реальном времени.

Компания Microchip Technology получила соответствующий контракт от NASA в 2022 году. К тому времени используемая NASA в космосе процессорная архитектура приблизилась к своему 30-летнему юбилею и ей нужна была замена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Станция NASA «Психея» приблизится к Марсу для рывка к главной цели — астероиду ценой в квинтильоны долларов
NASA испытало лопасти будущего марсианского вертолёта сверхзвуковой скоростью вращения
NASA испытало обычные фотокамеры Canon и Nikon в условиях космоса — выжили не все
Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки
Установлена дата дебютного запуска мощнейшей модификации Starship V3 — ждать осталось чуть-чуть
Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX
Теги: nasa, процессор, космическая миссия
nasa, процессор, космическая миссия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ 33 мин.
Meta отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp 42 мин.
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями 49 мин.
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели 2 ч.
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 3 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 3 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 3 ч.
Ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic от соавтора Mass Effect не станет игрой на сотни часов и обойдётся без «творчески бездушного» ИИ 4 ч.
Продажи Silent Hill f превысили два миллиона копий, а ремейк Silent Hill 2 продолжает привлекать игроков 5 ч.
Google представила Gemini Intelligence — следующий эволюционный шаг Gemini на Android-смартфонах 5 ч.
Sony представила смартфон Xperia 1 VIII — новый дизайн, трио 48-Мп камер с ИИ-помощником и цена от €1499 24 мин.
Панос Панай из Amazon прокомментировал слухи о смартфоне и всех запутал 48 мин.
Не просто ЦОД: NTT Data меняет стратегию и расширяет амбиции в сфере ИИ 57 мин.
Бывший глава Fermi America стремится вернуться к власти, заполнить совет директоров своими приспешниками и организовать продажу компании 2 ч.
Биржи начнут торговать фьючерсами на вычислительные мощности 2 ч.
Установлена дата дебютного запуска мощнейшей модификации Starship V3 — ждать осталось чуть-чуть 2 ч.
В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel 3 ч.
Micron начала пробные поставки передовых модулей DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 Гбайт 3 ч.
Сотрудники Meta взбунтовались против ПО, следящего за движениями их мышей 4 ч.
Samsung представит умные очки Galaxy Glasses в конце июля 4 ч.