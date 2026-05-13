Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD расширила серию процессоров Ryzen Pr...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache

Компания AMD расширила ассортимент процессоров Ryzen Pro 9000 для корпоративных ПК и рабочих станций шестью новыми моделями: Ryzen 9 Pro 9965X3D, Ryzen 9 Pro 9965, Ryzen 9 Pro 9955, Ryzen 7 Pro 9755X3D, Ryzen 7 Pro 9755 и Ryzen 5 Pro 9655.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В рамках серии Ryzen Pro 9000 компания AMD изначально представила всего три модели процессоров: Ryzen 9 Pro 9945, Ryzen 7 Pro 9745 и Ryzen 5 Pro 9645 — все с TDP 65 Вт. Новые модели предлагают от 6 до 16 ядер, а также расширяют диапазон заявленного TDP до 120–170 Вт.

Новой старшей моделью серии является Ryzen 9 Pro 9965X3D. Чип имеет 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 виртуальных потоков, частоту до 5,5 ГГц, 128 Мбайт кеш-памяти L3 с 3D V-Cache и TDP 170 Вт. Формально это Pro-вариант версии Ryzen 9 9950X3D, хотя AMD использует другое название, чтобы не путать покупателей.

«Благодаря конфигурациям от шести до 16 высокопроизводительных ядер и энергопотреблению от 65 до 170 Вт эти процессоры обеспечат масштабируемую основу для систем — от компактных настольных компьютеров до полноразмерных рабочих станций в корпусе башенного типа», — заявляет AMD.

В список новинок также входит модель Ryzen 9 Pro 9965 с 16 ядрами, 64 Мбайт кеша L3 и тем же TDP 170 Вт. Модель Ryzen 9 Pro 9955 предлагает 12 ядер с поддержкой 24 потоков, 64 Мбайт кеша L3 и обладает TDP 120 Вт. Вариант Ryzen 7 Pro 9755X3D имеет 8 ядер, 96 Мбайт кеш-памяти L3 с 3D V-Cache и TDP 120 Вт.

Оставшиеся две модели — Ryzen 7 Pro 9755 и Ryzen 5 Pro 9655. Оба чипа имеют TDP 120 Вт и по 32 Мбайт кеша L3.

Новинки появятся в продаже во второй половине 2026 года, тогда же ожидается выход систем на их основе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти
AMD впервые обогнала Intel по серверной выручке — бум ИИ-агентов взвинтил спрос на CPU
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics
В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel
TSMC готова вложить $250 млрд в производство чипов в США, несмотря на проблемы
Apple сохранит высокую зависимость от TSMC, поскольку та будет выпускать по 2-нм технологии модемы 5G
Теги: процессоры, amd, ryzen pro 9000, zen 5
процессоры, amd, ryzen pro 9000, zen 5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 18 мин.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 30 мин.
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона 2 ч.
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ 3 ч.
Meta отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp 3 ч.
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями 3 ч.
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели 4 ч.
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 5 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 5 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 5 ч.
AMD предупредила об уязвимости в процессорах на базе Zen 2 — для EPYC Rome патчей прошивок не будет 7 мин.
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс 22 мин.
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов 44 мин.
AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache 52 мин.
Китай приблизился к созданию собственной космической гравитационно-волновой обсерватории 55 мин.
Framework сообщила о стабилизации цен на оперативную память — теперь дорожают SSD 58 мин.
FCC разрешила SpaceX использовать частоты EchoStar, но потребовала $2,4 миллиарда в залог 2 ч.
Sony представила смартфон Xperia 1 VIII — новый дизайн, трио 48-Мп камер с ИИ-помощником и цена от €1499 2 ч.
Панос Панай из Amazon прокомментировал слухи о смартфоне и всех запутал 3 ч.
Не просто ЦОД: NTT Data меняет стратегию и расширяет амбиции в сфере ИИ 3 ч.