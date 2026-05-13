AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache

Компания AMD расширила ассортимент процессоров Ryzen Pro 9000 для корпоративных ПК и рабочих станций шестью новыми моделями: Ryzen 9 Pro 9965X3D, Ryzen 9 Pro 9965, Ryzen 9 Pro 9955, Ryzen 7 Pro 9755X3D, Ryzen 7 Pro 9755 и Ryzen 5 Pro 9655.

В рамках серии Ryzen Pro 9000 компания AMD изначально представила всего три модели процессоров: Ryzen 9 Pro 9945, Ryzen 7 Pro 9745 и Ryzen 5 Pro 9645 — все с TDP 65 Вт. Новые модели предлагают от 6 до 16 ядер, а также расширяют диапазон заявленного TDP до 120–170 Вт.

Новой старшей моделью серии является Ryzen 9 Pro 9965X3D. Чип имеет 16 ядер Zen 5 с поддержкой 32 виртуальных потоков, частоту до 5,5 ГГц, 128 Мбайт кеш-памяти L3 с 3D V-Cache и TDP 170 Вт. Формально это Pro-вариант версии Ryzen 9 9950X3D, хотя AMD использует другое название, чтобы не путать покупателей.

«Благодаря конфигурациям от шести до 16 высокопроизводительных ядер и энергопотреблению от 65 до 170 Вт эти процессоры обеспечат масштабируемую основу для систем — от компактных настольных компьютеров до полноразмерных рабочих станций в корпусе башенного типа», — заявляет AMD.

В список новинок также входит модель Ryzen 9 Pro 9965 с 16 ядрами, 64 Мбайт кеша L3 и тем же TDP 170 Вт. Модель Ryzen 9 Pro 9955 предлагает 12 ядер с поддержкой 24 потоков, 64 Мбайт кеша L3 и обладает TDP 120 Вт. Вариант Ryzen 7 Pro 9755X3D имеет 8 ядер, 96 Мбайт кеш-памяти L3 с 3D V-Cache и TDP 120 Вт.

Оставшиеся две модели — Ryzen 7 Pro 9755 и Ryzen 5 Pro 9655. Оба чипа имеют TDP 120 Вт и по 32 Мбайт кеша L3.

Новинки появятся в продаже во второй половине 2026 года, тогда же ожидается выход систем на их основе.