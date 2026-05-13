Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов

Амбициям миллиардеров рано или поздно становится тесно на Земле, поэтому они приступают к покорению космоса. Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) не стал исключением, создав свою аэрокосмическую компанию Blue Origin ещё в 2000 году. Если раньше он полагался в её развитии преимущественно на собственные ресурсы, то теперь задумался о привлечении стороннего капитала.

Как отмечает Financial Times, недавно генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп (Dave Limp) на общем собрании сотрудников компании объявил, что в случае значительного увеличения числа пусков космических аппаратов ей придётся задуматься о привлечении стороннего капитала, поскольку средств «единственного инвестора» для этого уже перестанет хватать. Джефф Безос ранее обычно продавал часть своих акций Amazon, чтобы финансировать Blue Origin. Он до сих пор владеет примерно 9 % акций этого гиганта интернет-торговли.

Конкурирующая SpaceX Илона Маска (Elon Musk) намеревается привлечь $75 млрд в ходе грядущего IPO, оценив свою капитализацию в $1,75 трлн. По всей видимости, активность основного соперника подталкивает Blue Origin к повышению активности в работе с капиталом. В январе компании удалось вывести на орбиту Земли тяжёлую ракету-носитель New Glenn. Одновременно она соперничает со SpaceX за контракты с NASA и другими заказчиками, в том числе претендуя на разработку лунного посадочного модуля для новой фазы программы Artemis. Глава Blue Origin выразил уверенность, что интерес сторонних инвесторов к активам компании окажется высоким.

Деньги нужны Blue Origin на строительство предприятия и второй стартовой площадки во Флориде. Компания также разрабатывает ракету-ускоритель многоразового использования и новый космический аппарат для орбитальных миссий. Сторонние аналитики ожидают, что в этом году Blue Origin потратит около $4,8 млрд, а всего с момента своего основания расходы компании достигли $28 млрд. В последние годы расходы резко выросли, поскольку ей приходится много тратить на разработку новых ракет, а конкуренция со SpaceX повысила уровень оплаты труда специалистов. По словам генерального директора Blue Origin, он не верит в возможность продажи этого бизнеса Безосом, а вот вероятность выхода на IPO в будущем не исключает. В этом году Blue Origin рассчитывает запустить New Glenn от 8 до 12 раз, а в идеале количество пусков может достичь 14. В долгосрочной перспективе компания хотела бы осуществлять 100 пусков в год, значительную часть из них используя для развития собственной спутниковой группировки связи TeraWave.