Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс

Власти Евросоюза рассматривают возможность продолжить два подводных кабеля для соединения с Азией через Арктику. Один предполагает прокладку через Северо-Западный проход Канады, а второй пойдёт от Скандинавии через Северный полюс. Идея возникла из-за вооружённого конфликта на Ближнем Востоке, через который проходят 90 % трафика между Европой и Азией.

Первый крупный инцидент имел место в 2024 году, когда в одно из судов, проходивших по Красному морю, попала ракета, и его якорь перерезал сразу три кабеля — потребовалось более четырёх месяцев переговоров, чтобы все стороны конфликта пропустили судно для ремонта кабелей. Ещё один инцидент случился в сентябре 2025 года — тогда коммерческое судно задело уже четыре кабеля, и снова на переговоры ушли несколько месяцев. Операторы пытались использовать для прокладки кабелей Персидский залив, но и там теперь разгорелся военный конфликт.

В итоге ЕС решил искать новые маршруты в Азию. Наиболее очевидными представляются варианты с прокладкой кабелей через США или Россию, однако полярный регион остаётся единственным маршрутом, который проходит через территории, не контролируемые ни одной из стран. Проект, получивший название Polar Connect, предполагает немалые сложности. Самая большая проблема при прокладке кабелей через Арктику — это льды и айсберги. Огромные глыбы могут царапать морское дно в местах прокладки кабелей; не существует и способных прокладывать кабели ледоколов — придётся либо построить такой, либо использовать обычный ледокол в сопровождении. Наконец, придётся учесть высокие затраты на ремонт из-за арктических условий и длительные простои, в связи с которым проект может оказаться вообще экономически нецелесообразным.

Подобный проект под названием Arctic Fibre начал работу в 2016 году — он предполагал соединение Европы с Азией через Аляску, но из-за многочисленных технических сложностей он пока застопорился. Реализовать Polar Connect тоже будет непросто, но из-за нестабильной геополитической обстановки в мире Европа будет вынуждена вкладывать средства в альтернативу, не предполагающую зависимость от чужой воли. Кабель планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году, но нет гарантий, что удастся уложиться в этот срок. Параллельно собственный кабель надеется протянуть и компания Meta✴ в рамках проекта Waterworth — она тоже хочет защитить свои активы от геополитической нестабильности.