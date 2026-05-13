Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ

Компания Nebius Group, основанная сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, предоставляющая услуги облачных ИИ-вычислений, сообщила о взрывном росте выручки в первом квартале — на 684 % — благодаря увеличению спроса на свои центры обработки данных, пишет Bloomberg.

В заявлении, опубликованном в среду, базирующаяся в Амстердаме компания сообщила, что выручка за квартал достигла $399 млн, что оказалось немного выше ожиданий аналитиков. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации составила $129,5 млн.

Как пишет Bloomberg, Nebius конкурирует с CoreWeave Inc. и рядом неооблачных стартапов, которые сдают в аренду вычислительные ресурсы разработчикам искусственного интеллекта. Это дорогостоящий бизнес с быстро растущей конкуренцией, в том числе со стороны крупнейших облачных операторов Кремниевой долины.

В первом квартале Nebius потратила около $2,5 млрд на приобретение чипов, оборудования и расширение центров обработки данных.

Компания, отделившаяся от российского интернет-гиганта Yandex во время реструктуризации, недавно совершила ряд приобретений, включая калифорнийскую исследовательскую лабораторию Eigen AI и стартап в области искусственного интеллекта Clarifai.

Теги: nebius, искусственный интеллект, облачные сервисы
