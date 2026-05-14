Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, представила релиз 5.5 платформы для управления частными, публичными и гибридными облаками Basis Dynamix Cloud Control. В новой версии реализована интеграция со средством защиты виртуализации Basis Virtual Security, представлена гибкая ролевая модель, расширены возможности управления виртуальными центрами обработки данных и сетевой функциональностью.

Basis Dynamix Cloud Control — облачное решение, позволяющее заказчику управлять различными платформами виртуализации — в том числе расположенными в разных ЦОДах — через единый графический интерфейс. Продукт обеспечивает создание и администрирование виртуальных центров обработки данных (ВЦОД), развёртывание платформенных сервисов, предбиллинг и разграничение доступа. Поддерживаются сегменты на базе Basis Dynamix Enterprise, Basis Dynamix Standard, VMware vSphere.

Новые инструменты для управления виртуальным ЦОД

В обновлённом Basis Dynamix Cloud Control были существенно расширены возможности управления жизненным циклом виртуального ЦОД. В частности, для упрощения администрирования решение может при удалении одного дата-центра автоматически удалять и все связанные с ним компоненты — серверы, сети, порты, роутеры и диски. Для защиты от случайного удаления реализован механизм специального тега, при наличии которого операция блокируется. В релизе 5.5 жизненный цикл дополняется возможностью переносить виртуальный центр обработки данных между проектами, доступными администратору заказчика, в том числе между проектами разных клиентов. Новая возможность упрощает реорганизацию облачной инфраструктуры и администрирование мультитенантных сред.

Также было снято ограничение на развёртывание платформенных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таких сервисов в рамках одного ВЦОД. Это сокращает время подготовки комплексных виртуальных окружений, включающих несколько сервисов.

Централизованное управление правами и доступом

В новом Basis Dynamix Cloud Control 5.5 была реализована интеграция с решением защиты Basis Virtual Security. Basis Virtual Security используется в качестве единого провайдера идентификации, оно обеспечивает поддержку технологии единого входа (Single Sign-On, SSO) и даёт администраторам возможность управлять учётными записями и правами доступа пользователей «из одного окна». Централизованное управление снижает нагрузку на администраторов, а пользователей платформы избавляет от необходимости вводить учётные данные при переходе между компонентами экосистемы «Базиса».

Дополнительное удобство обеспечивает гибкая ролевая модель, с помощью которой администратор может тонко настраивать права доступа пользователей — собирать собственные роли из атомарных разрешений и назначать их в нужном объёме конкретным пользователям.

Усовершенствованные политики хранения данных и поддержка внутренних сетей

В новой версии Basis Dynamix Cloud Control реализована поддержка политик хранения данных, используемых в Basis Dynamix Enterprise. Политики позволяют распределять нагрузку между пулами СХД в зависимости от их загруженности, что обеспечивает более равномерное использование ресурсов хранения и упрощает эксплуатацию крупных инсталляций с несколькими пулами.

При создании сервера из пользовательского образа в сегментах Basis Dynamix Enterprise теперь можно выбрать профиль хранения индивидуально для каждого диска — как системного, так и дополнительных. Это даёт возможность распределять диски одного сервера по разным типам хранилищ в зависимости от требований к производительности и стоимости. В сегменте Basis Dynamix Enterprise также появилась возможность создавать образы дополнительных дисков: при создании образа сервера сохраняются данные не только на системном, но и на подключенных дисках.

Для ресурсных пулов Basis Dynamix Standard было реализовано полноценное управление сетями и роутерами — аналогично другим сегментам оркестратора. В разделе управления сетевыми подключениями добавлены фильтры по восьми параметрам: типу устройства, серверу, роутеру, балансировщику, кластеру Kubernetes, IP-адресу, признаку служебного подключения и тегам. Это упрощает администрирование комплексной инфраструктуры, состоящей из большого количества физических и виртуальных компонентов.

«Экосистемный подход остаётся приоритетом нашей разработки, поэтому в новом релизе Basis Dynamix Cloud Control мы сделали акцент на расширении совместимости с другими решениями нашей экосистемы. Кроме того, значительное внимание было уделено инструментам администрирования прав пользователей и удобству управления виртуальным ЦОД, что будет особенно полезно крупным заказчикам со сложной инфраструктурой», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Теги: базис, облако, виртуализация, автоматизация, сделано в россии
