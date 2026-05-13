Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 %

Продажи iPhone в первом квартале 2026 года выросли на 1,3 % в годовом исчислении, хотя американский рынок смартфонов в целом просел на 5,7 %, следует из отчёта Counterpoint Research. Google Pixel, по всей видимости, удерживает свою нишу в премиальном сегменте.

Доля Apple по объёму продаж выросла на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи устройств на базе Android сократились на 14,4 %. Аналитики отчасти объясняют это поздним выходом серии Samsung Galaxy S26, но в первую очередь — успехом серии iPhone 17. У «большой тройки» операторов — Verizon, AT&T и T-Mobile — на iPhone, по имеющимся данным, пришлось 75 % продаж против 72 % годом ранее.

Аналитик Counterpoint Research отмечает, что премиальный сегмент в США сильно консолидирован: «Когда один бренд откладывает запуск флагмана, у остальных появляется окно возможностей — и Apple именно так и поступила». Пока Samsung снижала маркетинговую активность, Apple, Motorola и Google Pixel нарастили расходы на продвижение.

Отдельных цифр по Pixel в отчёте нет, но сам факт, что аналитики относят бренд к преуспевающим в премиальном сегменте, говорит скорее в его пользу. Pixel как минимум не теряет занятую нишу. Косвенно это подтверждает и другой недавний отчёт: поставки процессоров Google росли, тогда как у Qualcomm и MediaTek они снижались, — а значит, Pixel как минимум удерживает позиции.

Отдельно в отчёте рассматривается сегмент смартфонов без привязки к оператору. Здесь в I квартале заметно укрепилась Motorola, заняв 32 % продаж — лишь на процентный пункт позади Samsung с 33 %. Другие бренды, по данным Counterpoint Research, «с трудом поспевают за маркетинговой мощью» двух лидеров, а часть производителей отложила выпуск новых моделей или вовсе ушла из этого сегмента из-за дефицита комплектующих и других факторов.