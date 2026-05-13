Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Apple нарастила продажи в США, тогда как...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 %

Продажи iPhone в первом квартале 2026 года выросли на 1,3 % в годовом исчислении, хотя американский рынок смартфонов в целом просел на 5,7 %, следует из отчёта Counterpoint Research. Google Pixel, по всей видимости, удерживает свою нишу в премиальном сегменте.

Источник изображения: @madebygoogle / youtube.com

Источник изображения: @madebygoogle / youtube.com

Доля Apple по объёму продаж выросла на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи устройств на базе Android сократились на 14,4 %. Аналитики отчасти объясняют это поздним выходом серии Samsung Galaxy S26, но в первую очередь — успехом серии iPhone 17. У «большой тройки» операторов — Verizon, AT&T и T-Mobile — на iPhone, по имеющимся данным, пришлось 75 % продаж против 72 % годом ранее.

Apple укрепила позиции у крупнейших операторов США, увеличив долю iPhone с 72 до 75 %. Источник изображения: counterpointresearch.com

Apple укрепила позиции у крупнейших операторов США, увеличив долю iPhone с 72 до 75 %. Источник изображения: counterpointresearch.com

Аналитик Counterpoint Research отмечает, что премиальный сегмент в США сильно консолидирован: «Когда один бренд откладывает запуск флагмана, у остальных появляется окно возможностей — и Apple именно так и поступила». Пока Samsung снижала маркетинговую активность, Apple, Motorola и Google Pixel нарастили расходы на продвижение.

Samsung и Motorola усилили позиции в предоплатном сегменте США, почти сравнявшись по доле продаж. Источник изображения: counterpointresearch.com

Samsung и Motorola усилили позиции в предоплатном сегменте США, почти сравнявшись по доле продаж. Источник изображения: counterpointresearch.com

Отдельных цифр по Pixel в отчёте нет, но сам факт, что аналитики относят бренд к преуспевающим в премиальном сегменте, говорит скорее в его пользу. Pixel как минимум не теряет занятую нишу. Косвенно это подтверждает и другой недавний отчёт: поставки процессоров Google росли, тогда как у Qualcomm и MediaTek они снижались, — а значит, Pixel как минимум удерживает позиции.

Отдельно в отчёте рассматривается сегмент смартфонов без привязки к оператору. Здесь в I квартале заметно укрепилась Motorola, заняв 32 % продаж — лишь на процентный пункт позади Samsung с 33 %. Другие бренды, по данным Counterpoint Research, «с трудом поспевают за маркетинговой мощью» двух лидеров, а часть производителей отложила выпуск новых моделей или вовсе ушла из этого сегмента из-за дефицита комплектующих и других факторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop
Samsung выпустила бету One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26
На iPhone появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной»
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники
Теги: apple iphone, google pixel, продажи смартфонов, рынок смартфонов, доля рынка
apple iphone, google pixel, продажи смартфонов, рынок смартфонов, доля рынка
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной»
Meta запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши 4 мин.
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса 5 мин.
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam 11 мин.
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов 2 ч.
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ 2 ч.
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store 2 ч.
Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony 3 ч.
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ 4 ч.
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов 4 ч.
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора 4 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 44 мин.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 52 мин.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 59 мин.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 2 ч.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 2 ч.
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники 3 ч.
Аэрокосмический ИИ-стартап Aetherflux сменил имя на Cowboy Space Corporation и привлёк $275 млн на создание орбитального ЦОД 4 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 4 ч.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 4 ч.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 4 ч.